Náhrada za Trávníka? Jablonec posílil rekordman české ligy. Jsem nadšený, pochvaluje si Pilík

Možná už v sobotu v Mladé Boleslavi vyběhne za Jablonec nový hráč. Severočeský klub těsně před uzavřením přestupního okna posílil Tomáš Pilík, který naposledy hrál za maďarský Honvéd Budapešť. Do čtvrtého týmu ligy přišel 30letý ofenzivní záložník jako volný hráč a podepsal s ním jednoletou smlouvu.

„Jsem nadšený, že o mě klub jako Jablonec měl zájem. V Česku je to velmi známý klub, v posledních sezónách hrál poháry, tak mě to moc těší. S trenérem Petrem Radou jsem nějakou dobu pracoval v Příbrami, takže se známe, a to asi k tomu všemu malinko pomohlo. Všechno bylo hodně rychlý, jsem rád a nadšený," radoval se Tomáš Pilík, který bude na zelenobílém dresu nosit číslo 16.

Bývalý mládežnický reprezentant odehrál dvanáct sezon za Příbram, rovněž nosil dres Ostravy a Brna. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 265 zápasů. Do historie české ligy se také zapsal jako nejmladší střelec. Když se v roce 2005 trefil do sítě Brna, bylo mu 16 let a 7 měsíců.

Posila last minute! Do Jablonce přichází ofenzivní fotbalista Tomáš Pilík 💪🏻⚽️💚 Vítej v Jablonci, Tome! #vprvniliniihttps://t.co/ZfXs3FNfSB — FK Jablonec (@FKJablonec) 22. února 2019

Technický kreativní hráč s dobrou kopací technikou by mohl být alternativou za špílmachra Jablonce Michala Trávníka, jenž pravděpodobně po sezoně Jablonec v případě dobré nabídky opustí.

„Kabina je v Jablonci dobrá. S klukama, co jsou věkem kolem mě, tak se známe ze zápasů, když jsme proti sobě hráli. S mladými se určitě brzy poznám, tam bude všechno v pohodě. Nejsem konfliktní typ a rád se pobavím s kýmkoliv," uzavřela poslední posila týmu Petra Rady.