Kdybych to nedal, dostal bych čočku, smál se olomoucký střelec Plšek

Jak těžkým soupeřem Příbram byla?

Hodně. Bylo znát, že se potkali sousedi se spodku tabulky, pro které je každý bod strašně důležitý. Utkání nemělo potřebnou kvalitu a nebylo ani moc pohledné pro diváky. Pro nás jsou však momentálně nejdůležitější ty tři body. Z posledních dvou duelů jich máme šest, což se nám dlouho nepovedlo. Moc si toho vážíme.

Přišlo procitnutí obávaného střelce z minulé sezony?

Snad. Doufám, že jsem konečně střeleckou smůlu protrhl a začne mi to tam zase padat.

Martin Sladký vás našel parádně. Bylo těžké jeho přihrávku zužitkovat?

Sláďa říkal, že kdybych to nedal, tak mi dá čočku a příště mi už nenahraje. Podobně mi totiž připravil tutovku na Bohemce. Tam mi nevyšel krok a bránu jsem minul. Teď to tam naštěstí spadlo. Pěkně mi balon vrátil, na zadní tyči bylo dost prostoru, tak jsem se snažil tam zamířit a vyšlo to. Je to úleva. Už bylo na čase, trefit se.

Co bylo z pohledu konečného výsledku klíčové?

Bojovnost a hlavně produktivita. První velkou šanci měla Příbram, ale Matoušek, který se dostal sám před Buchtu, nedal, my za chvíli svoji příležitost proměnili, a to určilo ráz utkání.

Na začátku druhé půle jste ale totálně vypadli z role. Co se stalo?

Chybělo nám úplně všechno. Prostě katastrofa. Nepodrželi jsme balón, zbavovali jsme se jednoduchých míčů, prostě měli jsme strach o výsledek, a to nám svazovalo nohy. Postupem času jsme to ale nahoře začali uhrávat a korunovali jsme to nejprve neproměněním vyložené šance a v závěru už konečně i gólem.

Vyhráli jste, ale herně to má k ideálu daleko...

Je to tak. Chybí nám kvalita, kterou jsme měli dříve. Když jsme v minulém ligovém ročníku vedli 1:0, věřili jsme, že přidáme další gól, teď však sebevědomí nemáme a je to znát. Myslíme spíše na zadní vrátka. Vyplývá to i z toho, že na podzim jsme dostávali spoustu gólů. Jsme proto odpovědnější v defenzívě, a to mnohdy na úkor ofenzívy. Od toho se teď musíme odrazit a pak začít dávat i více gólů.

Poprvé jste vyhráli dva zápasy v řadě. To by mohlo být impulsem ke zlepšení?

Věříme, že to bude pro nás odrazovým můstkem. Je však potřeba, abychom bodovali naplno i příště na Dukle, kde znovu budeme hrát o šest bodů.

Neberete to tedy tak, že jste z nejhoršího venku?

Rozhodně ne. Momentálně jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli. Je to ovšem pomíjivé. Vypadá to sice, že se konečně dostáváme se srabu, ale rychle zase můžeme spadnout na hubu. To, kdybychom na Dukle neuspěli. Nesmíme to proto dopustit. Zvládneme-li to, pak bude líp.