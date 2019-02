K střídání nedošlo a Jablonec vzápětí inkasoval. Kvůli tomu jsme neprohráli, odmítl trenér Rada

„Nevystřídali jsme, přišlo autové vhazování a po něm situace, ze které jsme inkasovali," nechápal Rada, jak hloupý a laciný gól si nechali jeho svěřenci dát.

„Střídání na to vliv nemělo," odmítl, že kdyby se odhodlal k rošádě dřív, k závaru v šestnáctce by nejspíše nedošlo a Přikryl by nepropálil vše, co mu stálo v cestě. „Ta situace nás neměla ohrozit. Vždyť stačilo odkopnout balón," vyčítal hráčům, že si nepočínali dost důrazně.

Pochopitelně moc a moc zklamaný, protože Jablonec ani v osmém zápase v řadě nedokázal v Mladé Boleslavi vyhrát a nevyužil možnost alespoň do neděle bodově předstihnout Spartu a Ostravu trůnící v tabulce před jeho týmem.

„A může se mi nikdo divit?" kladl řečnickou otázku, na kterou sám odpověděl. „Proti minulému domácímu střetnutí s Opavou to byl diametrálně odlišný výkon. Byli jsme dominantní, lépe jsme se pohybovali, měli víc šancí," připomínal trenér Rada příležitosti Doležala, Acosty, Považance i Vatajelua.

„Na neproměňování šancí jsme nakonec dojeli. Vždyť jsme je měli nejen v první půli, ale i po přestávce. A ještě jasnější," povzdechl si hořce nad festivalem spálených příležitostí.

Boleslavi pomohla změna formace

Po změně stran už sice Jablonec na trávníku nedominoval tak výrazně jako od dvacáté minuty první půle, neboť domácí změnili rozestavení a poslali do hry novou posilu Mešanovice, ale i tak Severočeši měli možnosti zápas rozhodnout.

Nasazení Murise Mešanoviče, který do Mladé Boleslavi přestoupil jen pár hodin před uzavřením transferového okna z pražské Slavie, totiž Radu nijak nezaskočilo.

„Po těžkém zranění se dostává do hry a v novém týmu samozřejmě cítil nový impuls. Trénoval jsem ho v Jihlavě, vím, že je to šikovný fotbalista, ale on nás neohrozil a o body nepřipravil. Byla to naše chyba.