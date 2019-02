Těžká premiéra. Jsem rád, že jsem zápas dohrál, svěřil se plzeňský Brabec

To nebyl nejvydařenější návrat do ligy. Hned v úvodu žlutá. Jak se vám pak hrálo?

Nebylo to příjemné a jsem rád, že jsem dohrál zápas, že jsem nemusel nikde tahat za záchranou brzdu (smích).

Z tribuny to vypadalo, že jste byl ale nejprve faulovaný vy Tomášem Smolou, jak to bylo?

To musí posoudit rozhodčí, ale já si to taky myslím, samozřejmě. Ale dopadlo to takto. Musel jsem si pak dávat pozor. Každý může udělat chybu, i rozhodčí.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu, který z penalty vstřelil kapitán týmu Patrik Hrošovský (uprostřed s páskou na rukávě).

Jaroslav Ožana, ČTK

Jak fungovala spolupráce s Luďkem Pernicou?

S Luďou už jsme spolu hráli už v Brně, takže nebylo potřeba žádné velké seznamování. Známe se dlouho a byli jsme v kontaktu vlastně pořád, takže to bylo jednoduché.

Po Záhřebu jste začal tušit, že půjdete hrát?

Netušil jsem to, ale připravoval jsem se na to, že se to může stát, protože Hubník má čtyři žluté karty a v ten moment jsem byl jedna z možností.

Roman Hubník se po trestu vrátí, bude složité se udržet v sestavě?

Uvidíme, to je na trenérovi. Já jsem tu abych pomohl Plzni a jestli bude hrát já, Hubňa, nebo Perňa, to je na něm.

Jste v Plzni pár dní, jaké jsou první dojmy?

Rozkoukávám se, jsem rád, že jsem mohl nastoupit hned do prvního utkání a že jsme ho zvládli.

Jan Žídek z Opavy vytahuje míč z branky plzeňského gólmana Aleše Hrušky.

Jaroslav Ožana, ČTK

Byl pro vás ten první zápas v něčem složitý?

Nebylo to jednoduché, protože jsem delší dobu nehrál zápas. A možná ještě trochu i tím, že jsem o Opavě jako o soupeři nevěděl skoro nic, protože jsem ji v lize nezažil. Bylo to pro mě nové, ale těšil jsem se na atmosféru. Ta byla výborná, a i když fandili proti nám, tak to fotbalu určitě pomohlo.

Opava se snažila hrát centrované míče na vysokého Smolu. Bylo těžké ho uhlídat pod hrozbou druhé žluté karty?

Tyhle balony, kdy to jde za vás, couváte a nevíte moc co je za vámi, nebyly příjemné. Mohl jsem tam zahrát rukou a bylo by zle. Ale jinak jsme na ty centry byli připravení. Když jsme pak vedli 1:0, tak jsme očekávali, že přijde další vysoký útočník, což se stalo a museli jsme to hrát jedna na jedna.

V závěru jim centr vyšel, nebyl ten gól trochu laciný?

Přišel dobrý balón za nás a kluci se tam asi nedohodli. Dvakrát to tam takhle letělo a musíme si na to dávat v příštích zápasech pozor. Ještě, že to bylo za stavu 2:0 a ne vyrovnávací.

Premiéru jste si mohl osladit i gólem, ale poslal jste míč vedle. Dostal jste ho na dlouhou nohu?

To byla škoda, gólman to plácnul, ale ne úplně přede mne. Měl jsem to tam na hodně dlouhou nohu a ještě na levou.

Jak jste utkání zvládl fyzicky?

Musím říct, že dobře, i když jsem se bál, že by mohly přijít nějaké křeče. Připravoval jsem se hodně, byl jsem celou dobu v tréninku jak v Turecku, tak pak i sám v období přestupu. Potvrdilo se, že jsem udělal všechno správně.