Z obranáře kanonýrem Plzně! Hlavní je, že moje góly přinášejí body, těší spasitele Viktorie

Severočeši bědovali, že šlo o hodně laciný, a hlavně zbytečný gól, protože měli pocit, že jejich brankář Hrubý si mohl s vaší střelou poradit. Měl proti vaší ráně opravdu šanci?

Od brány jsem byl dost daleko, a proto jsem se snažil opřít do míče co největší silou. Rozhodující ale nejspíš bylo, že balón před brankářem dopadl a on už ho pak mohl jen srazit na tyč a do sítě.

Pátá trefa v sezoně pro vás musí být určitě povzbuzující, když navíc dostáváte od trenéra Vrby vesměs obranné úkoly.

Povzbuzující by to bylo pro každého. Pro mě ale není podstatné, zda branku dám či nikoli, pro mě je důležité vítězství a tři body. A ty jsme získali.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu proti Jablonci.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Ale nadřeli jste se na ně až až...

Samozřejmě, vždyť nás na podzim porazil 3:0, což jsme si před zápasem připomínali a věděli, že něco podobného nesmíme připustit. Bylo to těžké střetnutí proti těžkému soupeři. Oku sice příliš nelahodilo, ale pro nás bylo podstatné, že jeden gól rozhodl a na vítězství stačil.

Registrujete, že jste momentálně druhým nejlepším plzeňským střelcem a že jen zraněný Krmenčík je na tom se sedmi brankami lépe než vy?

Nepřeceňoval bych tuto bilanci, protože některé góly jsem dal po standardních situacích a jiné zase z pokutových kopů. Pravdou ale je, že každý můj gól přinesl mužstvu body, což mě těší víc než nějaké postavení v tabulce střelců.

V souboji (zleva) Tomáš Břečka z Jablonce a Jean-David Beauguel z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Po náročném vstupu do jara se váš program už zklidnil, neboť evropskou pohárovou scénu jste vyklidili, takže se můžete soustředit jen na domácí soutěž. A také si odpočinout před důležitými zápasy, které vás čekají. Třeba za týden na Spartě...

Náročný měsíc plný těžkých utkání a cestování to opravdu byl. Tréninky, video, utkání, cestování, tak to šlo pořád dokola. Teď přepneme na jiný modus. Odpočineme si, kvalitně se připravíme, stihneme natrénovat a nacvičit některé věci, které se budou v dalších zápasech hodit. Třeba právě na Spartě.