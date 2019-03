Padesát zápasů nic, teď dva góly najednou. Zavřel jsem spoluhráčům pusu, smál se hrdina Sigmy

Na českou prvoligovou scénu vstoupil v létě 2017, premiérový gól se mu až do soboty vyhýbal. Olomoucký záložník Lukáš Kalvach se na něj načekal 51 zápasů. Ostatně, spoluhráči si ho v poslední době už notně dobírali. Na Julisce jim však dal jasnou odpověď: Dukle vstřelil rovnou dva góly.

„Kluci mi to pořád připomínali, jsem rád, že jsem jim na nějakou dobu zavřel pusu," smál se hrdina sobotního duelu, ve kterém Hanáci soupeře deklasovali 4:0. Co přišel do Sigmy, zařadil se okamžitě mezi její klíčové muže. V základní sestavě se v lize neobjevil pouze dvakrát, pokaždé kvůli kartám. Ale až v sobotu si připsal první ligovou trefu.

V závěru prvního poločasu se k němu dostal odražený míč, z hranice šestnáctky obstřelil brankáře Radu. Kalvachovi se to natolik zalíbilo, že před koncem cizelérsky dloubákem o tyč pečetil vysokou výhru Olomouce.

„Za první gól jsem moc rád, bylo už na čase. Ten druhý byl třešničkou na dortu. Hlavně, že jsme vyhráli. Doufám, že budeme dál sbírat body a já nějaký gól třeba ještě přidám," podotkl Kalvach. Za jeho premiérovou trefu byl šťastný i trenér Václav Jílek, který Kalvacha považuje za jednoho z nejlepších defenzivních záložníků v soutěži.

„Kluci si ho dlouhou dobu dobírali, že nedal ani gól. Teď jim to vrátil vrchovatě. Dal dva góly, což je fantastické. Jsem za něj rád, patří totiž dlouhodobě k nejlepším středním záložníkům. Získává spousty míčů, jeho čtení hry je na vysoké úrovni. V našich zápasech patří k dominantním hráčům, zaslouží absolutorium," chválil Jílek 23letého Kalvacha.

Sigma po slabším podzimu nabírá dech. Do jara sice vstoupila porážkou s Jabloncem (1:2), pak ale najela na vítěznou vlnu. Triumf na Dukle byl už třetí v řadě. Vypadá, že se vrací stará dobrá Sigma z uplynulé sezony.

„Ještě to není ideální. Hodně kazíme, což je dané naší situací v tabulce. Teď jsme ale tři důležité zápasy zvládli, s body přijde sebevědomí," uvedl Kalvach. „Věří, že nás tohle nastartuje. Atmosféra po prohře s Jaboncem byla katastrofální, teď je zápas od zápasu lepší. Možná, že hrajeme jednodušeji. Věřím, že s body přidáme i zlepšenou hru, která nám byla v minulosti vlastní," doplnil Jílek.