Kozák porušil nepsané pravidlo a selhal. Ještě víc mě ale mrzí inkasovaný gól, smutnil

„Stal jsem se negativní ústřední postavou zápasu," ušklíbl se 29letý útočník, který pro letenskou obranu představoval permanentní hrozbu. Vyhrával osobní souboje, vybojoval spoustu míčů a na trávníku byl hodně cítit. Právě držení vytáhlého forvarda nakonec sudí Franěk po konzultaci s videem posoudil jako nedovolené a ukázal na penaltovou značku.

„Šel jsem na první tyč a Zahustel mě stáhl dolů. Když se kontrolovalo video, věřil jsem, že to penalta bude," popisoval jeden z klíčových okamžiků duelu.

Libor Kozák ze Slovanu Liberec po neproměněněné penaltě proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Kozák se nerozpakoval a k exekuci si nachystal balon. Porušení nepsaného pravidla, že faulovaný hráč nemá provádět pokutový kop, se mu však vymstilo. „Měl jsem plus mínus jasno, kam to kopnu. Penalta byla na mě a chtěl jsem to tedy dokončit. Měl jsem velkou chuť dál gól, rozhodnutí bych vůbec nebral zpátky, i když jsem střelu vyřešil špatně. Ještě víc mě ale štve inkasovaný gól ze standardky. Dalo se to ubránit, míče jsem se taky dotknul," žehral na rozhodující situaci celého zápasu, kdy ho krátce po změně stran po přímém volném kopu Dočkala přeskočil ve vápně Costa a poslal míč o tyč do sítě.

Sparta vytěžila pod Ještědem z minima maximum a pro Slovan je porážka krutá. V první půli soupeře přehrával a vypracoval si několik velkých šancí. Potočný zamířil zblízka jen do boční sítě, trestný kop Karafiáta zase bravurně vyškrábl Nita. „Mrzí nás to. Minimálně na remízu jsme měli, ale fotbal se nehraje na krásu," povzdechl si.