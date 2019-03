Ono se to zlomí, věří Rada, že jeho Jablonec zase začne střílet góly a dobré výkony zúročovat v body

Jen pro připomenutí - během prvních jednadvaceti kol nastřílel Jablonec soupeřům 42 gólů a byl druhým nejproduktivnějším týmem v lize hned po Slavii. V posledních dvou zápasech v Mladé Boleslavi a v Plzni ovšem nedal ani jednu branku, takže celkem zákonitě vyšel bodově naprázdno. „A to jsme hráli v Mladé Boleslavi výborně a v Plzni ještě lépe. O to víc mrzí, co nás potkalo,“ rozladily trenéra Severočechů Petra Radu dvě prohry po sobě.