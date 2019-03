Díra za Slavií a Plzní je pořád veliká. Jarní Spartu tíží podzimní dědictví

Zapovězené území dobyto, oddechli si. Costovým gólem po dlouhých sedmi letech zase zvítězili v Liberci (1:0). Tým jara dál pilně sbírá všechny body.

„Strašně těžký zápas, hlavně co se týká osobních soubojů. Jako pokaždé v Liberci. Některé zápasy se holt hrají na 1:0 a jsem rád, že toho jsme schopni," kvituje kapitán Bořek Dočkal, který z přímého kopu připravil Costovi vítěznou trefu hlavou.

DOČKAL | „Čtyři vítězství ve čtyřech kolech, to je samozřejmě dobrý základ, atmosféra bude pozitivní. Teď je potřeba, aby všichni měli chuť dál zlepšovat a pilovat ty jednotlivé detaily.“ #acsparta



Sparta na jaře vítězí a díky porážkám Baníku a Jablonce se celkem jistě osamostatnila na třetí příčce. Na Slavii a Plzeň však po sobotě stále ztrácejí propastných 11 bodů.

„Máme dobře položený základ pro další práci. Aby byla chuť se zlepšovat a hledat věci, na kterých můžeme pracovat. Jsme rádi za dobrý vstup do jara, ale zároveň víme, že ho musíme dál potvrzovat," přemítá Dočkal.

Vyhrávat v lize a získat pohár

„Naše postavení v tabulce je teď příjemnější, než když jsme byli s Baníkem a Jabloncem všichni tři nalepení u sebe. Bohužel se vak nezmenšuje kapsa před námi. Díra za Slavií a Plzní je pořád veliká," uvědomuje si kapitán před dohrávkou sešívaných v Ďolíčku.

Hrdinové Sparty v utkání s Libercem. Autor vítězného gólu Costa zvedá brankáře Florina Nitu, který v závěru chytil penaltu Liboru Kozákovi.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta v příštím kole přivítá právě Viktorii. A jak v neděli ráno ohlásila, šlágr už je vyprodán.

„Teď se vůbec nedíváme, kde jsou týmy před námi. Strašnou ztrátu jsme si na podzim zavinili sami. Vpředu se odehrává naprosto oprávněný souboj mezi Slavií a Plzní. My musíme hledět na vlastní zápasy a za každou cenu se dostat do pohárové Evropy. Dva roky jsme tam nebyli a strašně moc se potřebujeme vrátit. Takže vyhrávat v lize a pokud možno získat MOL Cup," líčí jarní cíle trenér Zdeněk Ščasný.

Chvála pro brankáře Nitu

Kouč neskrývá, že vítězství v Liberci bylo šťastné. Slovan byl celý první poločas lepší. A když se Sparta dostala po přestávce do vedení, tři body musel zachránit brankář Nita, který v závěru lapil Kozákovu penaltu. „Takhle si představuji výkon brankářů. Když chcete hrát nahoře, gólman vám musí v sezoně nějaký počet bodů přinést," poukazuje Ščasný.

Do sestavy vrátil mladého Plechatého. Stoperovu absenci v duelu s Baníkem kritizoval hráčův agent David Nehoda. „Chtěli jsme Dominika ochránit, což po výkonu na Dukle vítal. Hysterie, kterou vyvolal jeho manažer, byla neskutečná. Ublížila akorát hráči," zlobí se kouč.

Kanga bude znovu hrát

Ještě jedna věc ho dopaluje. Soudy, že po Dočkalově návratu odepsal Kangu.

„Před zápasem jsem měl v hlavě, jestli Kangu postavím. I v poločase jsem ho hodně zvažoval. On by zachoval v takovém duelu klid na míči a pomohl by nám hodně při rozehrávce. Je to pan fotbalista, nikdo ho neodepsal! Další pitomost, která se objevila," durdí se Ščasný.

Měl obavy, že mu postupem času odejdou krajní hráči, proto Kangu v Liberci nevyužil.

„Bude znovu hrát. Kanga je pro mě stále velmi platný hráč," ujišťuje trenér.