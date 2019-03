Video jen pro elitu! Je vůbec za dané konstelace boj o titul i záchranu regulérní?

Je zcela neoddiskutovatelné, že Pavel Královec postupoval v neděli v Ďolíčku podle metodiky VAR. Nechal Vaníčka vyniknout v parádním sólu přes půl hřiště a následně Puškáče při zakončení znamenající vedení Bohemians.

Až následně na pokyn videorozhodčího Zelinky zkontroloval u obrazovky situaci v pokutovém území Klokanů předcházející bleskovému výpadu, zrušil vstřelenou branku a nařídil pokutový kop pro Slavii, z níž Souček vstřelil vítězný gól.

Jenže vyhodnotil videorozhodčí situaci správně? V protokolu VAR se mimo jiné píše, že „asistent u videa má do utkání vstupovat jen v okamžiku, kdy došlo ke zjevnému omylu hlavního rozhodčího" či v případě „vážného incidentu mimo zorné pole rozhodčího".

Tomáš Souček ze Slavie proměňuje penaltu proti Bohemians 1905.

Zjevný omyl hlavního rozhodčího?

Smyslem projektu není dosáhnout stoprocentní přesnosti. Videorozhodčí nemá hledat lepší řešení za kolegu na trávníku a neměl by si klást otázku, zda došlo k zákroku na penaltu (v případě duelu Bohemians-Slavia), ale zda se jednalo o zjevný omyl hlavního rozhodčího.

Pavel Královec měl v neděli v Ďolíčku souboj Krcha se slávistou Masopustem totiž jako na dlani a na záznamu je patrné, že při vyhodnocování situace vůbec nezapochyboval a nechal hru plynout dál. Jinými slovy, byl přesvědčený, že nedošlo k porušení pravidel.

Rozhodčí Pavel Franěk během komunikace s videorozhodčím.

Nikde není dané, že Bohemians by vedení udrželi. Zato je jasné, že používání videa jen při některých zápasech ovlivňuje regulérnost nejvyšší soutěže. Pokud by totiž video asistovalo v pátek duelu Ostrava-Zlín, velice pravděpodobně by za stavu 1:1 rozhodčí vyloučil Poznara za úder loktem při souboji s Mešaninovem a nařídil pokutový kop pro Baník.

Jenže v Ostravě video nebylo, a tak domácí penaltu nekopali. Ba co víc, v druhém poločase dostali od Poznara rozhodující gól, takže Zlín shrábnul tři body, zatímco Baník nemá nic.

Video jen pro elitu

A podobných kontroverzních situací přináší každé kolo několik. Tabulka by s pravděpodobností rovnající se jistotě vypadala v případě použití videa na všech zápasech zcela jinak. Jenže při současném modelu jsou „zvýhodněni" mocní, protože video asistuje pouze třem vybraným duelům, většinou obsazených Slavií, Plzní a Spartou.

„Máme výhodu, že za přítomnosti videa hrajeme skoro každý zápas. Když video čtyři či pět utkání nemáte, může jít o handicap. Jednoznačně je minus, že není video na všech stadionech," přemítá Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Fotbalisté Bohemians 1905 v diskusi s rozhodčím Pavlem Královcem.

Jeho tým zahrával během třiadvaceti kol už třináct pokutových kopů a předstihl v historických tabulkách Spartu, která v sezoně 1994/95 měla k dispozici dvanáct penalt. V případě Slavie asistovalo video u dvanácti pokutových kopů. Pětkrát Trpišovského svěřenci kopali penaltu až po zásahu videorozhodčího, kdy hlavní sudí opravil původní verdikt. Sedmkrát video posvětilo první rozhodnutí.

Bohemka na absenci videa doplatila

Klokani měli smůlu, protože vstřelit regulérní gól jako v neděli v souboji s týmem z chvostu tabulky, nikdo by jim radost nesebral. Video by totiž na duelu nebylo. A Bohemians by tak možná cestovali k veledůležité záchranářské bitvě do Karviné v komfortnější situaci.

„Jsem jednoznačně zastánce videa. Ale než v podobě, jako momentálně u nás v Česku, tak raději vůbec," neskrývá rozčarování Martin Hašek, trenér Bohemians.

Platí, že pro kluby bojující o titul je spuštění projektu jednoznačně přínosem. Ale když na více než polovině utkání systém nefunguje, nemají všichni rovné podmínky.

Daniel Krch z Bohemians a Lukáš Masopust ze Slavie Praha během utkání 23. ligového kola.

Zavedení projektu videorozhodčího vnímá většina fotbalového prostředí v Česku jako všelék na problematické verdikty. Jenže rozhodčí spíše ztratili nástupem videa odvahu vzít odpovědnost na sebe, systém VAR se pro ně stal vítanou berličkou.

Přitom je jasné, že subjektivní pohled rozhodčího bude fotbalové zápasy provázet vždy. I v případě zkoumání videa může sudí uplatnit dvojí metr. Jenže aktuálně v Česku fotbalové kluby trpí nejen dvojím metrem, ale i (ne)přítomností videa.