Koubek si v Bohemce plní klukovský sen. Já v jeho letech hrál krajský přebor, smál se trenér Hašek

„Je to fantastické. Když takhle rychle vedete jedna nula, tak se vám hned hraje lépe. Přišel jsem na střídačku a ptal jsem se v kolikáté jsem ho dal. Když mi řekli, že ve třetí minutě, tak jsem tomu sám nevěřil. Myslel jsem, že to bylo později," zářil štěstím syn bývalého ligového útočníka Hradce Králové Františka Koubka.

Klokani v minulém kole proti Slavii zažili nepříjemnou zkušenost s odvolaným gólem a „křivdu" si dobře pamatovali. „Určitě jsme to v hlavách měli, celý týden jsme trénovali opravdu tvrdě a chtěli jsme to v Karviné prodat. Šli jsme do utkání s tím, že musíme odbojovat každý sprint, každý souboj. Nic nevypustit. Tím, že jsme dali takhle ze začátku gól, tak to bylo snazší. Karviná musela hrát do plných a my mohli těžit z brejků," vykládal 19letý Koubek. V hlavách to měli i fandové, kteří po vedoucí brance začali skandovat „video, video". „To jsem neslyšel. Ale kdo ví, třeba by neplatil, kdyby tady bylo video," smál se Koubek, který proti Karviné odehrál teprve šesté ligové utkání.

„Musím přiznat, že oproti dorostenecké lize je to obrovský skok. Zvykám si na to tempo, souboje. Ale myslím, že to dneska byl jeden z mých nejlepších výkonů. Na tom se dá stavět," usmíval se Koubek, jenž na podzim nastřílel v dorostenecké lize v patnácti zápasech dvacet gólů. Zaznamenal i dva hattricky v řadě a po zásluze tak neunikl pozornosti trenéra Bohemians Praha 1905 Martin Haška.

Trenér Bohemians Martin Hašek.

„V listopadu s námi začal trénovat a už na podzim dostal dvě střídání," řekl Hašek, který Koubkovi v podzimní části ligy dal nejprve deset minut proti Dukle a následně i poločas proti Liberci. „V zimě jsme pak získali Puškáče, ten ale nebyl zdravotně v pořádku, proto jsme celou přípravu absolvovali s dvojicí Koubek - Nečas. Vypadal velice slušně a šel hned proti Spartě do základu. Odehrál dobré utkání, nicméně není pro něj jednoduché na ty výkony navazovat a proti Olomouci už to bylo slabší. Vrátil se do dorostu a hned dal gól. No, a protože proti Slavii se Puškáč zranil, tak na něj zase přišla řada. Dal gól v takhle důležitém zápase, moc mu gratuluju a děkuju. Maká na sobě, je to skromný a pokorný kluk," řekl Hašek a adresu odchovance pražského Tempa.

„Prožívá si malý fotbalový sen. Něco, co by chtěl zažít každý kluk, který hraje fotbal. Já v jeho letech hrál druhou dorosteneckou ligu a krajský přebor za muže," smál se kouč Martin Hašek.