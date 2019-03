Pro Frydrycha měl jen slova chvály, ale napovídat Seville se Trpišovskému nechtělo

Drží se svého a opakuje stále to samé. I teď, kdy slávisté v čtyřiadvacátém ligovém dějství vyprovodili se čtyřgólovým přídělem ostravský Baník a jejich náskok na mistrovskou Plzeň narostl šest kol před koncem základní části znovu na šest bodů. Trenér Jindřich Trpišovský přesto nepřipouští, že by snad mohl v Edenu zavládnout klid, neboť vidina titulu se pro Slavii zase o něco víc zhmotnila.

Šestibodové aktivum je samozřejmě slibné, ale... „Ale to by se muselo hrát jen třicet kol, protože to by pak bylo něco jiného. Jenže po nich přijde na řadu ještě nadstavba, v níž jedno mužstvo může uhrát patnáct bodů a druhé třeba tři zápasy ztratit, a rázem bude všechno jinak,“ připomíná slávistický kouč novum, kterým bude liga vrcholit.

Proto je v základní části každý získaný bod důležitý. I pro Slavii, byť kraluje lize suverénně, což ostatně vysokou výhrou nad Baníkem potvrdila. A nijak ji nezbrzdilo ani to, že po náročné čtvrteční čtvrtfinálové partii Evropské ligy v Seville udělal Jindřich Trpišovský hned sedm změn v základní sestavě.

Michal Frydrych (vlevo) ze Slavie a Jiří Fleišman z Baníku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Kdybych k takovéto rošádě sáhl na podzim po pěti šesti odehraných kolech, asi by naše hra a výkon vypadaly jinak než nyní. Ale až na tři nové hráče jsme od léta spolu, takže jsem věřil, že ani tolik změn nebude mít na hru dopad. I když člověk samozřejmě nikdy neví... Stačí vstoupit špatně do zápasu, dostat gól a všechno je rázem jinak,“ přemítal kouč Pražanů.

Jeho tým ale nic takového nepotkalo. Od samého začátku měl nad Baníkem ve všem navrch, takže bylo jen otázkou, kolik gólů a kdy je hostům nastřílí.

„V některých fázích zápasu to byl opravdu velmi dobrý výkon. I vzhledem ke změnám, které jsme udělali. Vždyť jsme dali příležitost hráčům, kteří dost dlouho nehráli a nejsou spolu tak sehraní. Obvykle se ti, co naskočí do sestavy po delší době, snaží nic nezkazit, ti naši naopak překypovali aktivitou od samého začátku,“ měl Trpišovský slova chvály pro Frydrycha, Zeleného, Baluta a spol.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Vlastimil Vacek, Právo

„Škoda, že Frydrycha nepřeškolili v patnácti na útočníka. Reprezentace by měla tím pádem problém vyřešený, neboť Michal má neuvěřitelný výběr místa i zakončení. V zápase s Baníkem vyhrál kanadské bodování, neboť nejenže jeden gól dal, ale u dvou asistoval a u třetího se také motal,“ kvitoval hlavně výkon Frydrycha, který se v základní sestavě Slavie objevil poprvé od loňského listopadu a sklidil absolutorium.

Dokonce takové, že i fanoušci Baníku mu aplaudovali a vyžádali si, aby se s nimi přišel pozdravit k jejich sektoru. Věc v tuzemských fotbalových poměrech nevídaná a neslýchaná, když Frydrych přestoupil do Slavie právě z Ostravy.

„Jsem rád, že mu zápas tak vyšel. A že vyšel všem, pro které jsme se rozhodli. Hrát chtěli samozřejmě všichni. I ti, co měli za sebou devadesát čtvrtečních minut v Seville, si slovem neposteskli na únavu a hrnuli by se na hřiště. Ale naše rozhodnutí berou, takže je vidět, že máme dobrou partu, v níž je ochoten jeden pomáhat druhému,“ pochvaloval si Trpišovský atmosféru a klima ve svém mužstvu.

Atributy stejně důležité jako ty, které ho v zápase s Baníkem vedly ke změnám v sestavě. „Dopředu jsme měli jasno o sestavě pro utkání v Seville, stejně jako domácí střetnutí s Baníkem a vlastně i následný pohárový zápas se španělským soupeřem. Konkrétně v ligovém duelu s Baníkem jsme věděli, že musíme postavit vysoké hráče, protože hra hlavou a schopnost vyhrávat vzdušné souboje bude pro vývoj a výsledek hodně důležitá.“

Sestavu na čtvrteční čtvrtfinálovou odvetu se Sevillou už nosí Trpišovský také v hlavě, ale zda v ní bude po dobrém výkonu proti Baníku místo vykartovaného Coufala figurovat i Frydrych, to prozradit nechtěl.

„Napovídat soupeři se mi nechce. Frydrych sehrál velmi dobré utkání, Zeleného jsme také vyzkoušeli, ale máme ještě třetí variantu,“ pravil trochu tajemně, aby v táboře Sevilly měli o čem přemýšlet.