Zkušení na kobereček! Vedení Karviné řešilo krizi

Fandové mají jasno, což dali najevo skandováním Hrnčár ven! „Nebudu zastírat, je to nepříjemné, ale snažím se svou práci dělat na maximum a dávám tomu všechno. Ale musím uznat, že prožíváme těžké a neúspěšné období," připouští Hrnčár. O svém předčasném konci v Karviné ale s vedením o víkendu nejednal.

„S nikým jsem se o svém setrvání zatím nebavil. Ale trenér musí počítat s tím, že když se nedaří, tak může skončit. Už když nastupujete do klubu, tak jste jednou nohou na odchodu," chce odlehčit tíživou situaci slovenský kouč, jenž přišel do Karviné loni v listopadu před domácím soubojem se Slavií za odvolaného Romana Nádvorníka.

Zleva Matěj Koubek z Bohemians a Adriel D'Avila Ba Loua z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Karviná pod vedením slovenského kouče vyhrála jediné ligové utkání, když porazila Jablonec (2:1) a to rozhodně vedení Městského fotbalového klubu nenechává v klidu. Téměř okamžitě po sobotní porážce byli na kobereček povolání zkušení Martin Berkovec, Tomáš Wágner a Jan Moravec.

„O čem byla řeč si ale nechám pro sebe," prohlásil rozhodně Moravec. „Je to ale špatné. Nedokážeme hrát vzadu na nulu, to se nám povedlo naposledy na Bohemce před půl rokem (0:0). Od té doby si neustále říkáme, že je potřeba nedostat gól a nějakého dát, ale pokaždé se něco pokazí," krčí rameny Moravec.

Fotbalisté Bohemians se radují z úvodního gólu na hřišti Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Proti Bohemce to bylo stejné. Těsně před začátkem utkání si říkáme, že se nesmí opakovat Příbram, kde jsme dostali gól v první minutě a stane se to, že ho dostaneme z první střely ve třetí minutě," zoufá si Moravec a přemítá, jak z nelichotivé situace zavánějící sestupem ven. „I díky nadstavbové části máme před sebou ještě dost zápasů. I soupeři budou hratelní. Ale to byli teď taky. Jsme v tom namočeni a bude to boj do posledního kola," ví Moravec. V příštím kole se Karviná představí na Dukle (v pátek od 18 hodin) a bude to boj o poslední flek. „Nechceme pod ně. Rozdáme si to s nimi napřímo. Nikdo to za nás neudělá," říká Moravec.

Chybět bude stoper Ján Krivák, který viděl v sobotu červenou kartu. Připraven by naopak mohl být Pavel Dreksa, který se po dlouhodobém zranění rozehrává v juniorce. „Tři týdny s námi už trénuje. Třeba už bude moct naskočit. Možná nám takový ten hajzlík, který by nás na hřišti dokázal seřvat, jako je Pavel, chybí," naznačuje Moravec.