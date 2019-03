Tyhle body byly vydřené, a proto velice cenné, přiznal slávistický střelec Hušbauer

Fotbalisté Slavie se v utkání 25. kola první ligy v Příbrami hodně natrápili. Tři body za výhru 2:0 jim pojistil po změně stran hlavou Josef Hušbauer... „Moc gólů hlavou nedávám. Ale ten první ligový, před deseti lety tady za Příbram, jsem dal také hlavou do sítě Slovácka, akorát na druhou bránu,“ vzpomínal s úsměvem autor pětapadesáti ligových branek.

Fotbalisté Slavie se dostali do vedení v ligovém utkání v Příbrami velmi brzy po trefě Olayinky.

Slavia nastoupila oproti duelu se Sevillou se šesti jinými hráči v základní sestavě. Jedním z nich byl právě Hušbauer, který měl řídit její hru. Výkon červenobílých však měl k ideálu daleko. „Pro nás to byl hodně těžký zápas i proto, že terén byl náročný, nedalo se téměř kombinovat po zemi. Začali jsme výborně a brzy jsme vedli, ale postupně jsme uvadali, projevila se i únava po prodloužené bitvě se Sevillou. Chyběla nám větší kvalita uprostřed hřiště i v útoku. Z toho vyplynuly šance domácích. Museli jsme hru zjednodušit nákopy dopředu, ale zase jsme nestíhali odražené míče a chyběly i náběhy za obranu. Tyhle tři body jsou vydřené, a proto velmi cenné. Náš výkon nebyl ideální, ale po čtvrtku to pro nás bylo opravdu náročné. Motivací pro nás byla i prohra Plzně v Teplicích," přiznal autor druhé branky červenobílých.

Domácí, jimž chybělo osm hráčů základní sestavy, však favoritovi pořádně zatápěli. Ngadeu si dal málem vlastní gól, když trefil tyč. Květ kopal penaltu po ruce Krále... „V těch momentech nám zatrnulo, Příbram ale měla i další příležitosti, které jsme přežili. Přesto si myslím, že kdybychom dostali gól, dokázali bychom zápas otočit v náš prospěch," pravil přesvědčivě Hušbauer.

Radost fotbalistů Slavie během utkání první ligy v Příbrami. Z gólu se těší duo Hušbauer - Zmrhal.

Vlastimil Vacek, Právo

Tři body z Příbrami znamenají pro Slavii devítibodový náskok na Plzeň. O jejím titulu už téměř nikdo nepochybuje. „Na to, abychom o něm mluvili, je dost času. Devět bodů je sice solidní náskok, ale po základní části přijde nadstavba a v ní pět těžkých zápasů. Teď se soustředíme na to, abychom dojeli těch třicet kol s co největším náskokem. Teprve pak se připravíme na nadstavbu. Po ní se uvidí," konstatoval devětadvacetiletý záložník.

Při zápasech Evropské ligy však sedí na lavičce. Prožitek úspěchu je jiný než na trávníku. „Každý z nás si to užívá, i když nehraje. Samozřejmě hrát chceme všichni, ale máme v kádru hodně kvalitních hráčů, takže to respektuji a jsem připravený kdykoliv naskočit," zdůraznil Hušbauer.