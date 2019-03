Neproměněná penalta mě mrzí, mohli jsme Slavii potrápit víc, kál se příbramský Květ

Čekal jste do poslední chvíle, kam se hne gólman červenobílých Ondřej Kolář?

Nečekal, byl jsem předem rozhodnutý, že balón napálím nahoru pod břevno. Bohužel jsem ho moc zvedl a skončil nad bránou. Mrzí mě to, protože zápas jsem mohl zdramatizovat a Slavii bychom potrápili ještě víc, měli jsme několik šancí.

Vám asi víc vyhovují trestné kopy a dalekonosné střely...

Vypadá to tak (úsměv), ale ani z trestňáku jsem gól nedal a další rány mi zblokovali obránci.

Slavii jste ale hodně trápili, i když vám dala brzy gól. Co chybělo alespoň k vyrovnání?

Ten rychlý gól nás trochu zaskočil. Pravdou je, že času na to, abychom zápas otočili, nebo minimálně vyrovnali, jsme měli dost. Šance jsme si také vytvořili. Nic nám tam bohužel nespadlo. Herně jsme ale určitě špatní nebyli.

Tím spíš asi mrzí pasáže, kdy jste Slavii přehrávali...

Mrzí, byl to oboustranně dobrý, koukatelný fotbal a my jsme se rozjeté Slavie nebáli. Naopak jsme čekali, že by nás Slavia po euforii z postupu přes Sevillu v Evropské lize mohla i trochu podcenit. Jenže když nedám penaltu... Kdybych ji dal, mohli jsme se zápasem ještě něco udělat. Bohužel, mrzí mě to, pro mne to byl zápas nic moc...

Zkomplikoval vám situaci i fakt, že jste nemohli použít několik hráčů, kteří u vás v Příbrami hostují ze Slavie, především pak Matouška, Chaluše a Mingazova? Navíc Antwi byl vykartovaný a Slepička je pořád zraněný?

Samozřejmě tihle kluci chyběli, ale ti, co nastoupili, podali velmi dobrý výkon.