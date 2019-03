Kouč Boleslavi Weber chce koukat nahoru, musí ale shlížet pod sebe. Mám z toho bolení břicha, přiznal

„Je to příjemné, i na podzim jsme měli nějaké výsledky, dvě utkání se povedly, pak jsme ale dostali šišku. Bylo to nevyrovnané. Klíčové je, že jsme dobře posílili, v defenzivě jsme zásluhou Jakuba Jugase (hostování ze Slavie Praha) a Tomáše Hájka (Viktorie Plzeň) silnější. Příchod Murise Mešanoviče (Slavia Praha) nám zase nabízí více možností v útoku. Už nemusíme sázet jen na Komličenka. V tomhle jsme silnější než na podzim," vysvětloval mladoboleslavskou proměnu Weber.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi slaví hattrick v Olomouci.

fkmb.cz

Variabilitu ukázali Středočeši i v sobotu v Ostravě, kde sice od 4. minuty prohrávali, příchod Mešaoviče a změna rozestavení na dva útočníky jim zajistila ještě do přestávky vyrovnávací gól. Vstřelil ho právě bosenský útočník.

„Prvních 25 minut byli lepší domácí, těžko jsme se srovnávali s jejich agresivitou. Navíc šli ze standardky navíc do vedení. Museli jsme do toho vstoupit a jí na 4-4-2. Od střídání jsme byli lepší, a zaslouženě jsme vyrovnali," popisoval Weber.

Weber: Šestka je nadosah

Překvapivě ale nevypíchl střelce, nýbrž defenzivního Michala Hubínka, který se místo vystřídavšího Křapky posunul na pravou stranu obrany. „Nedělám to často, ale Michala bych chtěl tentokrát pochválit. Prohodili jsme ho v sestavě, přestože odehrál dva výborné zápasy na štítu. Nebyla to lehká volba dát ho na pravého beka, spíše jsem to tak cítil. Ale zvládl to a byl našim suverénně nejlepším hráčem," popisoval Weber.

Po reprezentační pauze hostí Mladá Boleslav nejlepší tým jara pražskou Spartu (v sobotu 30. března od 15 hodin) a v případě tříbodové výhry může zaútočit na šestý Zlín. „Ta soutěž je tak vyrovnaná, až z toho bolí břicho," pousmál se rodák ze slovenské Bytče, který kromě Mladé Boleslavi vedl v české první lize ještě Bohemians 1905 a Karvinou.

Fotbalisté Mladé Boleslavi Petr Mareš (vlevo) a Nikolaj Komličenko oslavují gól proti Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

„Šestka je nadosah, ale blízko je i ta spodní skupina (jedenácté Slovácko ztrácí na Mladou Boleslav čtyři body - pozn. aut.). A přestože bychom se raději dívali nahoru, je pro nás pořád prvořadým cílem vyhnout se skupině o záchranu," přiznal Weber.

„Nicméně pro diváky je to zajímavé, protože v málokterém utkání se bude hrát „o nic"," ocenil nový systém soutěže, v němž po 30. kole přijde na řadu rozhodující nadstavba Weber.