Tohle nebyl výkon ligového týmu, pěnil po porážce v Karviné gólman Baníku Laštůvka

Z branky Baníku se gólman Jan Laštůvka jen rozčileně díval, jak spoluhráči před ním ztrácejí derby v Karviné. Ostrava po dalším mátožném výkonu prohrála 0:2 a připsala si páté utkání bez výhry za sebou. „Na tohle nejde ani nic říct. To, co jsme tady předvedli, nemá cenu nijak komentovat," supěl bývalý brankář Karviné.

Jaké jsou důvody takového výkonu a porážky na hřišti posledního týmu?

Nepřihrajeme si na tři metry, nevystřelíme na bránu. To nikdo nečekal ani náhodou. Máme dost zkušené mužstvo na to, abychom takové zápasy zvládali. Minulý rok jsme hráli o záchranu a pokud budeme pokračovat v těchto výkonech, tak z té šestky, ve které ještě stále jsme, velmi rychle vyletíme.

Scházela agresivita, chuť uspět?

Nemusí každé utkání vyjít, ale nesmí nás soupeř předčit v agresivitě. Věděli jsme, že pan Straka je nabudí, zblázní. Že odehráli na Dukle vynikající zápas, kde si nezasloužili prohrát, ale absolutně jsme se z toho nepoučili. Můžeme si za to sami.

Zleva Ondřej Lingr z Karviné a trenér týmu František Straka po výhře v derby nad Baníkem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Celé dosavadní jaro je z pohledu Baníku slabé, co s tím uděláte?

Co bude dál, se uvidí, nemá cenu říkat, jak hrál ten nebo ten. Každý si musí sednout a uvědomit si, že takto se za Baník nehraje. Ještě v derby. Naši fanoušci nám odpustí všechno, ale ne takový výkon. Měli bychom spadnout na zem a začít makat. Kdybychom vystřelili pětkrát na branku a nedali gól, prosím, ale my jsme na branku vůbec nevystřelili. Po špatném prvním poločase jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme a bylo to ještě horší.

Může to být důsledek nějakého uspokojení po vydařeném podzimu?

Nevím, jsme tu většinou dost zkušení na to, abychom uměli zápasy zvládat. Loni jsme hráli o záchranu, byli jsme pod tlakem, ale teď nemáme důvod být pod tlakem. Jasně, cíl by desáté místo a jsme pátí, ale to, co se děje na hřišti... nevím, co k tomu říct. Tohle nebyl výkon prvoligového týmu.