Yunis rozhodl povedenou patičkou. Snad se mnou bude trenér spokojený, usmívá se útočník Olomouce

„Konečně jsem se dočkal. Bylo to ubojované vítězství. Zlíňané nás půlhodinu tlačili, avšak my jsme se mohli spolehnout na výborného brankáře Buchtu. A pak nás nakopl náš vedoucí gól. V týdnu jsme nacvičovali náběhy na první tyč a z jednoho se mi podařilo skórovat. Povedlo se mi uklidit míč do sítě patičkou, a tak se mnou bude snad trenér spokojený," usmívá se šťastný Yunis, který na hrotu skvěle nahradil vykartovaného Nešpora. „Když dostanu příležitost hrát od začátku, vždycky se jí snažím využít," tvrdí. Proti Zlínu se mu dařilo i v podzimním pohárovém duelu. „Možná je to můj oblíbený soupeř," glosuje s úsměvem forvard Sigmy.

Olomoučtí se cennou venkovní výhrou připojili ke skupině mužstev, která mají šanci vybojovat si pro ligovou nadstavbu umístění v elitní šestce. „Uvidíme, jak to dopadne. Příště hrajeme v lize s Karvinou, to bychom měli taky získat tři body. Ale ještě předtím uděláme ve středu na Bohemce maximum pro postup do semifinále MOL Cupu," předsevzal si Yunis.

Jílek vyzdvihl Buchtu a Yunise

Kouč Olomouce Václav Jílek ho pochválil. „Chytil šanci za pačesy. Ta pozice, z níž dal gól na 1:0, nebyla vůbec snadná. Odvedl pro tým maximum a byl za to odměněn," míní trenér, který ocenil i výkon brankáře Buchty. „Miloš dlouhodobě patří k našim největším oporám," považuje si.

Hned na začátku střetnutí si však prožil na lavičce těžké chvíle, když kvůli zranění musel odstoupit klíčový stoper Sigmy Beneš. „Honza Štěrba, který poslední dobou neměl velké zápasové vytížení, ho ovšem velmi dobře nahradil," oddechl si Jílek, který věří, že Benešovo zranění nohy nad kotníkem nebude vážné.

Je přesvědčený, že jeho celek je reálně ve hře o elitní šestku. „Já ale kvůli tomu, jak špatně se sezona zpočátku vyvíjela, stále spíš sleduju náš odstup od čtrnácté příčky, která bude znamenat účast v nepříjemné baráži o udržení mezi elitou," přiznává Jílek.

Trenér Zlína Roman Pivarník lituje, že jeho mužstvo nezužitkovalo úvodní nápor. „Šancí jsme si vytvořili docela dost, bohužel naše zakončení nebylo gólové. V koncovce jsme postrádali kromě větší kvality i trochu štěstí," poznamenal v narážce na Bartošákovu dělovku do břevna.

Jeho tým si podle něj prohrál střetnutí menším důrazem v obou šestnáctkách. „Určitě nám vpředu chyběl potrestaný Tomáš Poznar, ale i tak jsme měli skórovat. A bohužel jsme si nepomohli ani standardkami. Zatím se nám na jaře nedaří odehrát zápas bez inkasovaného gólu. Proto nemáme tolik bodů, kolik bychom si představovali," přemítá Pivarník.

V závěru utkání se Zlíňané dvakrát dožadovali pokutových kopů, avšak sudí Houdek jejich protesty nevyslyšel. „Soupeřovy ruce to v obou případech rozhodně byly. Druhou věcí je, zda se za ně měly pískat penalty. Nemá smysl se k tomu ale vyjadřovat, od toho je na hřišti rozhodčí. Viděl obě situace zblízka, takže jeho verdikty respektujeme," sdělil kouč Fastavu smířlivě.