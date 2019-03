Nemusíme věšet hlavy, ujišťuje Hašek po první jarní porážce Sparty

Vaše jarní jízda skončila. Čím si porážku 1:2 vysvětlujete?

Do přestávky jsme měli minimálně tři čisté šance. Měli jsme vést aspoň dva nula a zápas by byl nejspíš u konce. Jasně jsme dominovali, kdybychom vedli, nikdo by se nedivil.

Nedivil, jenže tři body berou domácí.

První chybou bylo, že jsme v první půli žádný gól nedali. Druhou pak, že jsme si nechali dát první gól. Boleslav přitom do té doby nic neměla. Gól nás trochu opařil, ale penalta nás vrátila do hry. Pakl jsem věřil, že zápas znovu otočíme. Jenže jsme Boleslavi darovali další branku. Soupeř byl maximálně efektivní, my jsme předvedli přesný opak.

Zrovna když jste se poprvé prosadil do základu a hrál na pravé straně.

Jsem rád, každý fotbalista chce nastupovat od začátku. Hrálo se mi dobře, s klukama jsem si vyhověl. Snažil jsem se ze všech sil. Měl jsem v první půli velkou šanci, mrzí mě, že jsem ji neproměnil.

Po chybné rozehrávce gólmana jste netrefil odkrytou branku.

Střela šla na zadní tyč do protipohybu gólmana, jak jsem chtěl, bohužel jsem branku minul.

Vítězná série Sparty skončila. Co první jarní porážka s mužstvem udělá?

Sice jsme prohráli, výkon však byl v první půli dobrý. Porážka přišla na hřišti soupeře, který dosud také neprohrál. Nešlo o výkon, po kterém bychom měli věšet hlavy. Věřím, že se hned v úterý v poháru v Teplicích vrátíme na vítěznou vlnu a vytvoříme ještě delší sérii.