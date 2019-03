Byla to bída, uznal kapitán Daníček po prohře v Teplicích

V případě úspěchu v Teplicích by se Slovácko přiblížilo k desáté příčce, znamenající účast v prostřední nadstavbové skupině ligy. Jak vám selhání narušuje ambice?

Desítka nám trochu uniká, začínají naopak komplikace. Potřebujeme vyhrávat, protože po bodu to skáče na konto pomalu. Navíc jsme nezískali ani jeden. Byla to z naší strany velká bída.

Teplice vás dokonale zaskočily od první minuty. Co jste udělali špatně?

Nevím, jestli nás domácí zrovna zaskočili, ale zavinili jsme si to sami. Z prvních dvou střel jsme inkasovali po našich chybách. Přitom jsme věděli, že Tepličtí jsou od začátku silní. Bohužel jsme jim to usnadnili. A nepovedlo se nám vstřelit ani kontaktní gól.

Jak koušete sobotní nezdar?

Hodně těžko. Byl to velmi důležitý zápas a znovu musím říci, že to s námi nevypadalo dobře. Je to o hráčích, co jsme na hřišti, abychom plnili úkoly. Realizační tým nás na utkání dobře připravuje, ale pak je na nás, abychom v pravý čas vzali zodpovědnost sami na sebe.

Chybí vám kanonýr?

Spíš nám schází celkově týmová produktivita. Je jedno, kdo bude dávat góly. Moc se na ně nadřeme a je to znát.

Může být pro vás strašákem případná hrozba baráže o udržení?

Nechceme spekulovat, spíš se musíme vzpamatovat, hrát lépe a získávat body.