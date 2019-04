Krmenčík už trénuje! Kdy se král střelců vrátí na hřiště?

Je natěšený. Na první pohled vypadá, že by mohl začít kopat třeba hned. Příznivci fotbalové Viktorie Plzeň i národního týmu se však ještě radovat nemohou. Kanonýr Michael Krmenčík už sice trénuje, naplno by však měl naskočit až do letní přípravy. „Na jaře už ho honit nebudeme,“ ujišťuje generální manažer Adolf Šádek.