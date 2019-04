Ve čtvrtek Chelsea, v neděli Sparta, Trpišovský přesto na Julisce nespekuloval a hráče nešetřil

Už ve čtvrtek vás čeká první čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, hned v neděli ostře sledované ligové derby se Spartou, ale vy jste přesto i proti poslední Dukle vyrukovali v plné síle. Nebyl to trochu risk, když hned tři hráči už nasbírali sedm žlutých karet a v případě další byste je mohl v utkání s letenským rivalem postrádat?

Takhle nekalkuluju před žádným zápasem. Do každého chci jít s nejsilnějším mužstvem, což platilo i pro střetnutí s Duklou. Samozřejmě že přitom sestavu skládám a uzpůsobuji tak, aby byla na protivníka tou nejvhodnější.

Takže jste si nepřipouštěl riziko, že by se někdo ze zmiňovaného tria Bořil, Ngadeu, Král vykartoval a proti Spartě nemohl nastoupit?

Když jeden hráč vypadne, půjde místo něho hrát druhý. Nespekulujeme, zda někdo je či není v karetním ohrožení, soustřeďujeme se vždy na nejbližší zápas.

Zoufalý trenér Dukly Praha Roman Skuhravý během derby se Slavií (1:5).

Vlastimil Vacek, Právo

Neuvažoval jste ani o tom, že byste v malém derby některé hráče šetřil, aby měli dost sil na Chelsea?

To až v průběhu zápasu, vlastně až ve chvíli, kdy jsme vedli čtyři nula. Bořila jsem střídal hlavně s ohledem na náročný program, která má za sebou. Navíc má sedm karet, takže v jeho případě šlo i o jistou prevenci. Masopusta jsem stáhl ze hry proto, že do každého utkání jde s obrovskou intenzitou a pak se z toho dlouho dostává.

Hušbauera jste ale nechal hrát celých devadesát minut. To proto, abyste se přesvědčil, zda s jeho nasazením můžete počítat i ve čtvrtečním úvodním domácím čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea?

Pro nás je nesmírně důležitým hráčem, což pořád dokazuje. Ostatně, v minulém ligovém utkání doma proti Liberci, kdy v první půli nehrál, se to jen potvrdilo. Určitě s ním nepočítáme jen pro jednu soutěž.

Takže pro duel s Chelsea s ním počítáte?

Variant pro Evropskou ligu máme víc. Vycházíme z toho, že každé utkání má jinou typologii. My se do ní snažíme trefit a najít nejvhodnější sestavu pro konkrétní zápas. A přitom myslíme i na to, aby hráči neabsolvovali třeba čtyři střetnutí během dvanácti dnů. Snažíme se prostě o cestu, jakou jdou velké evropské týmy.

Slávista Lukáš Masopust (druhý zleva) otevřel skóre derby na Julisce.

Vlastimil Vacek, Právo

Teď na ni můžete použít i Ševčíka, který se po zranění vrátil a na Julisce si v druhé půli zahrál.

Potřebujeme, aby se co nejdřív dostal do zápasového rytmu. I proto, že proti Chelsea nám bude scházet vykartovaný Souček. Ševčík má navíc to, co naší hře v poslední době trochu chybí - přímočarost a schopnost prosadit se ve hře jednoho na jednoho. V závěru utkání s Duklou předvedl několik dobrých akcí, takže jsem rád, že je zpátky. Budeme potřebovat každého hráče, protože účinkujeme ve třech soutěžích a během následujících sedmnáctí dnů nás čeká šest zápasů.

Ten nejbližší už ve čtvrtek proti Chelsea. Mohou být pro váš tým výhodou dva dny odpočinku navíc, které v porovnání se soupeřem máte? Zatímco vy jste hráli na Julisce už v sobotu, na Chlesea čeká ligová dohrávka s West Hamem až v pondělí večer...

Nemyslím. Zatímco na podzim trenér Sarri se sestavou moc netočil, teď je to vzhledem k nabitému programu jiné. Složení mužstva mění, spousta hráčů po sehrání dvou zápasů ten další vynechává. Nebude to nejspíš tak, že by proti nám postavil úplně jinou jedenáctku než v pondělí v Premier League, ale do sestavy určitě sáhne. Uvidíme, s čím přijde, protože na zápas s West Hamem se letíme do Londýna podívat.