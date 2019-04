Desítka je reálná, ale my se soustředíme na polštář, říká opavský špílmachr Zavadil

Tomáš Smola přiznal, že věřil, že vaše střela ze standardky v brance skončí. Co vy?

No, nepadlo to tam, ale byl z toho gól. Pro mě je důležité, že jsme vyhráli 2:1 a body zůstaly tady a máme klid do další práce.

První poločas nebyl z vaší strany úplně dokonalý. Sice jste vedli, ale nebezpeční jste moc nebyli.

Dali jsme krásný gól Tomášem Jursou a věděli jsme, že Sigma bude na balonu silná. Proto jsme zvolili takovou taktiku. Byla škoda, že jsme do poločasu inkasovali, ale to je fotbal a my jsme stále věřili, že to zvládneme.

Druhá půlka zase pro změnu patřila vám.

Souhlasím. Tlačili jsme se více dopředu a bylo na nás daleko více vidět, že jsme doma a chceme vyhrát. Ten druhý poločas byl z naší strany povedenější. Jsem rád, že máme se Sigmou ze dvou zápasů čtyři body.

Na desáté Teplice ztrácíte dva body. Jak je podle vás reálné utéct ze skupiny o záchranu?

Reálné to je, ale my se soustředíme hlavně na to, abychom získali co nejvíce bodů a měli nějaký polštář před týmy vespod tabulky, protože ta nadstavba bude hodně těžká. Máme teď před sebou dva těžké ale nádherné zápasy na Baníku a se Spartou. Oba budou vyprodané a před fantastickou kulisou, takže se těšíme.

Naladili jste se výhrou na derby v Ostravě? Baník jste doma porazili, mají vám co vracet.

Čeká nás tam peklo, ale těšíme se tam. Věřím, že to bude stejně dobrý zápas jako ten u nás. Bude to válka, náročná bitva. Ale známe se tak dobře, že se těžko něčím překvapíme. Bude to o tom, kdo bude chtít více, možná, že to bude o jednom gólu. Baník doma porazil Teplice, herně se zvedá. Mají silné mužstvo, zázemí, silného a úspěšného majitele (smích). To je pro Ostravu určitě dobře, ale my si věříme a půjdeme do toho s čistou hlavou po třech bodech získaných s Olomoucí.