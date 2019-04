Komedie! Pro mě je video výsměchem českému fotbalu, řekl Hušbauer

Je to křivda, říkají slávisté po derby. Vadí jim, jak rozhodovalo video

Video je správná cesta, ale chce to lepší technologii, řekl po derby Jindřich Trpišovský

Sparťané bod z Edenu berou. Byl to můj nejdůležitější gól, řekl Srdjan Plavšič

Vysvětloval vám rozhodčí Hrubeš na ploše, proč nejprve váš souboj s brankářem Sparty Nitou vyhodnotil jako penaltový a následně jej na základě záběrů z videa zrušil?

Řekl mi, že neviděl průkazný materiál, z něhož by byl patrný kontakt. Přitom penalta byla jasná. Vůbec nebylo o čem?! Nechápu, proč ji sudí nepísknul. Faul byl jasný, šel bych sám na branku. Přijde mi to úsměvné. Je to komedie!

Šlo souboj s brankářem Nitou ustát? Mohl jste pokračovat s míčem a zakončit?

Určitě ne. Nita do mě vletěl, nemohl jsem pokračovat v pohybu, penalta byla jasná.

Jak se odvolaná penalta promítla do psychického rozpoložení Slavie? Nabudila vás i vaše spoluhráče?

Motivace jsme měli dostatek i bez penalty. Dokázali jsme skórovat po rohovém kopu. Pak přišel druhý penaltový zákrok na Tomáše Součka, který sudí zase posoudil v náš neprospěch. V úvodu druhé půle jsme dostali gól po zbytečné chybě. Ale měli jsme dost šancí, abychom zápas strhli na naši stranu. Třikrát jsme šli sami na branku, škoda, že jsme nic nevyužili.

U vyrovnávací branky Sparty jste sehrál velmi důležitou roli. Šlo situaci řešit lépe?

Byla to moje chyba. Šel tam odražený balon, kluci zařvali záda, já si míč chtěl zpracovat a rozehrát. Jenž mi to trošku podklouzlo, balon skočil na koleno... Pak tam byly nějaké odrazy a Plavšič to hezky trefil.

Viděl jste druhý sporný souboj, kdy došlo ke kontaktu vašeho spoluhráče Tomáše Součka s hostujícím Zahustelem, přímo na hřišti?

Ne. Ale o přestávce všichni říkali, že penalta byla jasná. Nechápu, proč se video používá. Vážně to nechápu. Když vidím, jak video funguje, tak bych ho raději zrušil. Pro mě je to výsměch českému fotbalu.

Bylo nedělní derby výjimečně vyhecované? Zdálo se, že tvrdých soubojů bylo mimořádné množství?

Ano, bylo tam několik tvrdých zákroků. Myslím, že občas se hráči Sparty zbytečně váleli. Bylo to z jejich strany za hranou. Je to prostě kontaktní sport.

Ztratili jste dva body a váš náskok na čele tabulky na druhou Plzeň se ztenčil. Jak remíza z derby poznamená bitvu o titul?

Pořád máme náskok. Náš výkon nebyl špatný, měli jsme více ze hry a připravili jsme si dost šancí. Škoda, že jsme žádné nedotáhli do konce. Ale pořád máme k dobru pět bodů.