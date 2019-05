Červenobílá euforie! Slavia slaví mistrovský titul, s Baníkem jí stačil bod. Plzni výhra nepomohla

Sparta slaví branku do sítě Jablonce

S vědomím, že jim stačí bod, vstoupili fotbalisté Slavie do duelu s Baníkem Ostrava. Domácí tým se v prvním poločase spoléhal především na obranu, do které se lídr ligy jen s obtížemi dostával. Slavia měla více ze hry, do šancí se dostali Van Buren, Souček, ale především Traore, který však Laštůvku ve velké šanci ve 12. minutě nepřekonal.

Slavia po rychlé akci po ose Hušbauer - Stoch - Buren překonala v 59. minutě domácí obranu, rozhodčí však pro ofsajd branku neuznal. Hostům pořádně zatrnulo v 87. minutě, kdy Kuzmanovičovu ránu pod břevnu musel výborným zákrokem likvidovat brankář Kolář. Červenobílým to však vadit nemuselo. Bezbranková remíza jim stačila k zisku vytouženého mistrovského titulu.

Zleva Jiří Fleišman z Ostravy a Ibrahim Traoré ze Slavie.

Jaroslav Ožana, ČTK

Plzni výhra nepomohla

Jen výhra v Liberci dávala fotbalistům Plzně ještě šanci na boj o titul. A Západočeši svůj cíl začali realizovat už v sedmé minutě, když se parádní ránu levačkou vyslal z hranice šestnáctky Tomáš Hořava a domácí gólman Nguyen byl proti jeho střele naprosto bezmocný.

Ve druhém poločase zvyšoval na dvoubrankový rozdíl z pokutového kopu Patrik Hrošovský, ani výhra 2:0 však na konečném druhém místě Plzně nic změnit nemohla.

Zleva Jan Kopic z Plzně a Oscar Dorley z Liberce.

Vít Černý, ČTK

Sparta se loučí s fanoušky výhrou

V zápase, který nemohl na postavení obou týmů v tabulce nic změnit, šla do vedení Sparta. Postaral se o to ve dvanácté minutě Lukáš Štetina, který se nejlépe orientoval v šestnáctce. Jeho hlavičku jablonecká obrana ještě zblokovala, následnou dorážku však již ne a domácí šli do vedení. Naděje Severočechů na vyrovnání hodně snížil Hovorka, který byl ve 40. minutě po červené kartě vyloučen.

Přesilovku využil v 57. minutě Ondřej Zahustel, který měl po přihrávce Hložka před sebou odkrytou Hanušovu branku a zvýšil na konečných 2:0.

Fotbalisté Sparty bojovali o ligové body s Jabloncem

Vlastimil Vacek, Právo