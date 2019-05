Slavia slaví vytoužený titul! Získala bod v Ostravě a je novým českým šampionem

Slavia se rychle dostala do tempa a už po deseti minutách mohla jít do vedení: po rohovém kopu Hušbauera trknul míč hlavou pod břevno Souček, ale Laštůvka fantastickým zákrokem vyrazil. Vzápětí pak po přihrávce Hušbauera z levé strany prošel do pokutového území Traoré, ale přehodil vybíhajícího Laštůvku i branku.

Baník, který v předešlých čtyřech zápasech neskóroval, hrál velice organizovaně a disciplinovaně v defenzivě. K ofenzivní činnosti se dostal při neustálé aktivitě Slavie jen výjimečně. Po průniku Filla z levé strany však domácí byli blizoučko gólové radosti, jenže na přihrávku před odkrytou branku Pražanů nikdo ze spoluhráčů ostravského ofenzivního záložníka nedosáhl.

Brankář Ostravy Jan Laštůvka se v prvním poločase nenudil

Penaltu slavia nevymodlila

Šlo o jediný záblesk útočné snahy Baníku, který hlavně krotil ofenzivní choutky hostů. Jenže ti neuspěli střelou Stocha a marně se dožadovali pokutového kopu v poslední minutě první půle, když Jirásek drcnul před Laštůvkou brankou do Součka. Sudí Hrubeš i po konzultaci s videorozhodčím situaci nevyhodnotil jako penaltovou.

Krátce po obrátce byli Pražané blízko vedení. Po Stochově přihrávce pálil nebezpečně Hušbauer, jenže Laštůvka skvělým zákrokem míč mířící do sítě vyrazil. Zanedlouho pak Hušbauer, tentokrát po přihrávce Traorého, nechal znovu vyniknout domácího gólmana. Slavia se pak radovala po trefě Součka, jenže kvůli ofsajdovému postavení branka neplatila.

Zleva Petr Ševčík ze Slavie a Martin Šindelář z Ostravy.

Laštůvka držel naděje domácích

Baník jen s vypětím sil odolával ofenzivě Pražanů, kteří byli blízko gólovému zápisu po střeleckých pokusech Stocha a Součka, jenže Laštůvka byl skvělý.

Po dalším vzácném výpadu získal Baník rohový kop, po němž Slavia trnula. Odražený balon v 86. minutě se totiž dostal za velkým vápnem ke Kuzmanovičovi a jeho dělovku musel Kolář s vypětím sil vyrážet zpod břevna.

Ač ani Laštůvka na druhé straně za svá záda nepustil do konce zápasu jediný míč, mohli Pražané propuknout v euforii. I v nadstavbové části, hrané v tuzemsku poprvé, potvrdili roli suveréna základní části a jsou novými fotbalovými šampiony Česka.

Zleva Petr Ševčík ze Slavie a Václav Procházka z Ostravy.

Pražané slaví zcela zaslouženě. Se 77 vstřelenými góly má Slavia suverénně nejproduktivnější útok, s pouhými pětadvaceti inkasovanými brankami zase nejlepší obranu.

Mistrovskou radost si klub z Edenu užívá znovu po dvou letech. V předešlé sezoně pustila na trůnu plzeňskou Viktorii. Celkově jde pro Pražany o pátou korunovaci v samostatné lize po triumfech v ročnících 1995/96, 2007/08, 2008/09 a 2016/17.