Vrba bavil novináře: Pane Křetínský, počkejte, mám tiskovku. Slavii ocenil za výjimečnou sezonu

„Počkejte," zahájil ochotnickou scénku při dotazu, zda může již nyní říci, jestli bude druhý tým trénovat i v příští sezoně. Místo odpovědi vytáhl z kapsy mobilní telefon a před novináři předstíral telefonát.

„Pane Křetínský počkejte, mám teď tiskovku, za pět minut mi zavolejte. Omlouvám se, měl jsem důležitý telefon," reagoval Vrba. S ironií tím narážel na spekulace, že je jedním z kandidátů na příštího trenéra pražské Sparty...

U míče zleva Kamso Mara z Liberce a Jean-David Beauguel z Plzně.

Vít Černý, ČTK

Zklamání po ztrátě i poslední naděje na obhajobu mistrovského titulu necítil. „Každého vítězství si ceníme. Jsem rád, že jsme v Liberci vyhráli, protože to určitě nebylo jednoduché utkání. Nemám důvod být zklamaný," poznamenal kouč již jistě stříbrné Viktorie.

Rozhodlo se v Edenu

Co mistrovské dostihy podle něj rozhodlo? „Podle nás byl rozhodující zápas na Slavii a možná naše stoprocentní gólová příležitost za stavu 0:0, kterou jsme neproměnili. Slavia zápas dotáhla do vítězného konce, a to byl myslím rozhodující moment. Samozřejmě jsme se jí situaci snažili co nejvíce zhoršit a myslím, že se nám to i dařilo. Ale buďme upřímní, Slavia měla výjimečnou sezonu. Na druhou stranu i my jsme měli velice dobrou sezonu, ale nestačilo to," konstatoval Vrba, jehož tým zatím posbíral 77 bodů.

Zleva Jan Kopic z Plzně a Taras Kačaraba z Liberce.

Vít Černý, ČTK

„To jsme neuhráli ani v minulé sezoně. Podle mého názoru jsme uspěli i v Champions League, kde jsme získali sedm bodů, což se nám stalo vlastně také poprvé za tříleté působení. Z mého pohledu budu sezonu hodnotit jako úspěšnou. Slavia ji holt měla výjimečnou. Samozřejmě nás to mrzí, ale na druhou stranu respektujme, že Slavia hrála výjimečně dobře a my musíme udělat všechno proto, abychom v příští sezoně byli lepší my," zhodnotil pomalu končící ročník kouč západočeského celku, který v předposledním kole skupiny o titul vyškolil Liberec v produktivitě.

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Prvních 25 minut to byl fotbal, který jsme chtěli hrát, drželi jsme míč, dali jsme i gól. Je pravda, že závěrečných 20 minut prvního poločasu Liberec převzal aktivitu a několikrát jsme možná měli i štěstí, když dvakrát hlavičkovali těsně vedle a mohli vyrovnat," uznal Vrba. Po pauze však už jeho tým hru víceméně kontroloval.

Tomáš Hořava (zcela vpravo) se raduje se spoluhráči z Plzně ze vstřelené branky.

Vít Černý, ČTK

„Druhý poločas Liberec dobýval naši dobře organizovanou obranu, poradili jsme si s tím líp než v závěru prvního poločasu. Čekali jsme na příležitost, která přišla. Možná jsme mohli rozhodnout druhým gólem už i dříve. Vyhráli jsme s velice dobrým soupeřem, z tohoto pohledu jsem spokojený. Liberec hrál o poháry, a přesto jsme to dokázali. Zase tak moc často se nestává, aby mužstvo, které nehraje o nic, uspělo u mužstva, které hraje o něco," uzavřel Pavel Vrba.