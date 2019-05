Titulem sezona nekončí, chceme ji vylepšit, má jasno Souček

Dokážete říct, jak moc těžké bylo titul v letošní sezoně získat?

Bylo to obrovsky těžké, protože ta sezona byla strašně náročná. Hráli jsme domácí i evropský pohár. Liga byla delší díky nadstavbě. Jsme hrozně moc šťastní, že se nám titul podařilo uhrát už kolo před koncem.

V Ostravě jste potřebovali remízu, nakonec to tak i dopadlo. Přijeli jste si pro ni?

Ne, vůbec ne, protože my to neumíme. Kdybychom na ni hráli, tak prohrajeme v 90. minutě 0:1. První poločas jsme zvládli výborně, měli jsme čtyři velmi dobré šance, akorát jsme je nedali. Ve druhém už to nebylo ono. Bylo to trošku z naší strany opatrné a naštěstí pro nás aspoň ta remíza vyšla.

V 86. minutě pálil nebezpečně domácí Kuzmanovič. Co vám blesklo hlavou, když ten míč letěl pod břevno?

Co si tak vzpomínám, tak v posledních zápasech měl většinou soupeř vždycky jednu takovou střelu a skončila v šibenici. Naštěstí to Kovy výborně chytil. Byla to skvělá střela a Kovy nás podržel. Velký dík i jemu.

Kotel slávistický fanoušků na utkání s Baníkem

Petr Sznapka, ČTK

Tohle je váš druhý titul ve Slavii, kterou po sezoně možná opustíte. Chtěl jste loučit ziskem titulu?

Nevím, jestli loučit, hlavně ten první titul ani tolik neberu za svůj, protože jsem půlku sezony byl pryč. Titul sice mám, ale toho letošního si cením daleko více. Už proto, že jsem odehrál spoustu zápasů a týmu snad i hodně pomohl. Ale titulem nekončíme. Ve středu nás čeká finále poháru, na což se musíme hodně soustředit, abychom tu sezonu ještě vylepšili.

Jak zvládnete oslavy vzhledem k tomu, že vás ve středu čeká další klíčový zápas sezony?

Všichni jsme si řekli, že když jedeme domů vlakem, tak si můžeme dát jedno pivo navíc. Ale pak už se budeme maximálně soustředit na středu, protože Slavie v novodobé historii (naposledy v roce 1942 - pozn. aut.) double ještě nezískala. Pokud se to podaří, tak budeme všichni nadšení. I pro ty lidi, co chodí na fotbal a jezdí za námi po republice, to chceme zvládnout.

Zleva brankář Přemysl Kovář, trenér Jindřich Trpišovský a Petr Ševčík ze Slavie oslavují zisk ligového titulu.

Petr Sznapka, ČTK

Ve finále poháru se v Olomouci znovu utkáte s Baníkem. Čekáte jiný zápas?

Myslím, že to bude podobné. Změnili rozestavení, hráli na tři stopery a je dost možné, že takhle vyběhnou do zápasu i ve středu. Ale to se uvidí až na hřišti.