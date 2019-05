Těžké překážky pro Plzeň! Bude u předkola Ligy mistrů také Vrba?

Trochu hořký paradox. Kdyby obhájili titul, byli by viktoriáni nasazeni v mistrovské části 4. předkola Ligy mistrů a vybírali si soupeře nejspíš ze čtveřice Dinamo Záhřeb, BATE Borisov, Young Boys Bern a FK Astana. Navíc by měli příjemnou jistotu, že si v případě vyřazení zahrají aspoň základní skupinu Evropské ligy.

Titul vicemistra však Plzni roli komplikuje. Do pohárů vstoupí již 23. nebo 24. července 2. předkolem nemistrovské části Ligy mistrů. Viktoria v něm nebude nasazená, a tak hned na startu musí počítat s nesmírně silným protivníkem. Trojici nasazených totiž tvoří FC Basilej, Olympiakos Pireus a PSV Eindhoven!

Výběr soupeřů pro Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů FC Basilej 54,500 Olympiakos Pireus 44,000 PSV Eindhoven 37,000 Klubový koeficient nenasazené Viktorie je 33,000.

V případě postupu by pak ve 3. předkole číhaly další lahůdky v podobě FC Porto, Dynama Kyjev, Olympique Lyon a nejspíš znovu Basileje...

Kvalifikace Ligy mistrů není trest

„Stejně jako každý rok, chtěli jsme znovu skončit první. Druhé místo v lize však není pro Plzeň neúspěch, to bych si musel dát facku. Kvalifikace Ligy mistrů není pro náš klub trest. Jsme s druhým místem spokojení, ale chtěli jsme být první," hodnotí generální manažer Adolf Šádek.

Otázkou je, zda také na staru nového ročníku bude na lavičce sedět Pavel Vrba. Není žádným tajemstvím, že o bývalém kouči české reprezentace vážně uvažuje Sparta, která se snaží vyřešit vleklou krizi posledních neúspěšných sezon.

Nic nenasvědčuje, že by kouč odcházel

„Jsem překvapen, že tato otázka vůbec zaznívá..." ohrazuje se šéf plzeňského klubu.

„Spekuluje se, že Pavel Vrba s někým jedná a někam odchází. Mám s ním ale celkem dobrý vztah, byť se píše něco jiného, což je dáno mojí náročností na trenéry a lidi, se kterými pracuji," ujišťuje Šádek.

Plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem přesvědčený, že tady bude Pavel pracovat dál tak, jak podle smlouvy do 30. června 2020 má. Nevidím nic, co by mělo nasvědčovat, že by někam odcházel," zdůrazňuje Šádek.

Sám Vrba po nedělním duelu v Liberci zareagoval na spekulace ohledně zájmu Sparty ironickou scénkou a fiktivním rozhovorem s jejím majitelem Křetínským.