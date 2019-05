Jsem nasr***, přiznal příbramský kapitán Fantiš

„Jsem nas.... Už jsme se viděli zachránění. Takhle nás čekají ještě dva zápasy, v nichž se může stát cokoliv. Věřím ale, že to zvládneme. Pokud chceme zůstat v nejvyšší soutěži, musíme prostě druholigový tým porazit," říkal naštvaný a zklamaný příbramský kapitán Antonín Fantiš, který odehrál v lize 201. zápas.

„My jsme neztratili únik z baráže v tomhle zápase, nebo tím, že Bohemka uhrála klíčový bod v nastavení. Po výhrách nad Karvinou a na Bohemce jsme měli záchranu potvrdit v Opavě, a to se nestalo. Ale dlouhodobě jsme zbytečně ztratili spoustu zápasů na hřištích soupeřů. Teď nás čeká baráž. Nemáme s ní žádné zkušenosti, podle mne to bude především o hlavách. Určitě se připravíme co nejlépe a zvládneme ten dvojzápas," přidal se Jan Rezek.

Radost fotbalistů Dukly po gólu v Příbrami. Miroslav Chaloupka, ČTK

O své budoucnosti zatím nepřemýšlí. „Věk nezastavím a kolikrát toho mám v týdnu plné zuby, v zápasech ani tak ne. Teď se soustředím na baráž, a pak se rozhodnu, jestli budu pokračovat," dodal.

Jan Matoušek přiznal, že věřil v přímou záchranu. „Myslel jsem, že to bude můj poslední zápas za Příbram před návratem do Slavie, ale ještě mě čekají dva zápasy a v nich udělám maximum, abych Příbrami pomohl k záchraně, když se to dnes napřímo nepovedlo," pravil. Zápas otočil dvěma góly z pokutových kopů během necelých pěti minut.

Zleva Jan Matoušek z Příbrami slaví branku, gratulovat mu přibíhá Radek Voltr.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Přiznám se, že jsem chvíli přemýšlel, jestli jít na tu druhou penaltu. Pak jsem se rozhodl, že půjdu a kopnu ji jako tu první. Předpokládal jsem, že gólman bude čekat, že tentokrát vystřelím ke druhé tyči. Ten předpoklad mi vyšel. Škoda, že jsme ten těžký zápas dokázali otočit, vyhrát, ale nakonec tři body nestačily. My se ale o záchranu s Brnem porveme," pravil přesvědčivě.

Brno má kouč zmapované

Kouč Příbrami Roman Nádvorník nechal na lavičce několik hráčů ze základu. „Zvolil jsem tuhle sestavu a byla vítězná. Brno také v Jihlavě nechalo na lavičce nebo doma sedm lidí," usmíval se. „První poločas nebyl dobrý, chybělo mi víc odpovědnosti vzít to na sebe, zejména, když Dukla dala z první šance gól. Druhý poločas jsme si tvrdě odpracovali, gólů jsme měli a mohli přidat víc," ohlédl se za utkáním.

Zleva autor gólu Ibrahim Keita z Příbrami a Radek Voltr se radují z vyrovnání na 1:1, vpravo je Jakub Podaný z Dukly.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Na dotaz, zda už přemýšlí o Brnu, pravil: „Kdybych začal v neděli, bylo by to pozdě. Od začátku nadstavby jsme sledovali potencionální soupeře, tedy Jihlavu, Brno a Hradec. Tyto dva jsme viděli ve vzájemném zápase. Informací máme dost, zápas v Jihlavě by nám nic neřekl. Musíme se dobře připravit hlavně v hlavách, ty budou rozhodovat. Teď nelze říct, jestli je lepší začít venku nebo doma. Pohárová matematika říká, že lepší je začít venku a doma si to pak dohrát. Přál bych si, aby platila i v našem případě, to znamená ve středu jsme uhráli v Brně takový výsledek, abychom pak v neděli záchranu potvrdili. Hrajeme s momentálně ještě druholigovým soupeřem, měli bychom to zvládnout."