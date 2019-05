Kozák před svým prvním Podještědským derby s Jabloncem: Zápasy o všechno mám rád

Už jste však zažil derby s AS Řím jako hráč Lazia či Aston Villy proti Birminghamu City. Jak na ně vzpomínáte?

Byla to obrovská derby. Hlavně to římské. Tím, že je město opravdu rozdělené na dva tábory a hraje se na jednom stadioně, ta atmosféra tam byla hodně cítit a byla ještě více napjatá. Jsou to zápasy, ve kterých není třeba hledat motivaci. To platí i pro tohle derby. Těším se. Utkání s Jabloncem jsem na jaře musel kvůli kartám vynechat.

Na jaké derby nikdy nezapomenete?

Určitě na to, když jsme vyhráli italský pohár ve finále proti AS (2013). To bylo asi nejdůležitější derby a budu ho mít v paměti navždy. A doufám, že to podobně dopadne i teď. (usměje se)

Liberecký Libor Kozák po neproměněné penaltě proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Panuje před duelem s Jabloncem v kabině podobná atmosféra?

Samozřejmě. Oproti jiným zápasům to má něco navíc. A pro nás je ještě o to více důležitější, že pro nás může znamenat postup do závěrečného zápasu o Evropu. Ať by ten soupeř byl jakýkoliv, byli bychom nachystaní stejně, ale derby to všechno umocňuje.

Máte rád taková utkání o vše?

Mám. Navíc když je to na konci sezony, kdy je to buď, anebo. Když to řeknu blbě, nemáme co ztratit, máme to za odměnu a pokud do toho dáme maximum, můžeme odejít s čistou hlavou. Samozřejmě záleží i na zápase Plzně s Ostravou, ale hlavně chceme vyhrát a až potom koukat na ostatní výsledky.

Už jste však museli fandit Slavii ve finále poháru. Jak jste to prožíval?

Koukali jsme se na to s klukama společně. Bylo to pro nás rozhodující. Když Slavia vedla 2:0, věřili jsme, že to zvládnou a dobře to dopadlo. Teď je na nás, abychom toho využili.

Jak reálné podle vás je, aby Ostrava nevyhrála ani v Plzni?

Reálné to je. Samozřejmě si můžeme říkat, že Plzeň už nemá o co hrát, ale zase hraje doma, poslední zápas... Taky to nebudou mít lehké, stejně jako my. Je to padesát na padesát.

Liberecký brankář Filip Nguyen v objetí s útočníkem Liborem Kozákem při utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Může účast Liberce v evropských pohárech ovlivnit i vaše setrvání na severu Čech?

Určitě by bylo příjemné dostat se do Evropy. Na celou sezonu by se koukalo jinak, kdyby se to podařilo. Na hřišti udělám maximum, abych Liberci pomohl do Evropy, byla by to pěkná třešnička. Měl bych to v sobě, ať už bych tady zůstal nebo ne. Ale uvidíme po sezoně. Ta skončí buď teď, nebo za týden.

A registrujete jiné nabídky? Spekuluje se o zájmu Slavie.

O nějakém zájmu slýchám, jde o oťukávačky, ovšem všem jsem řekl, že tohle budu fakt řešit až po sezoně. Teď by mi to přišlo i nefér v této situaci. Proto se na to vrhnu hned na konci sezony. Teď se nemá cenu tím zaobírat, když nás čeká takový zápas jako v Jablonci.

Bude pro vás osobně o to pikantnější, že jste v zimě Liberec upřednostnil právě na úkor Jablonce?

Neberu to tak. Řekněme, že nějaký zájem tam byl, ale nakonec jsem šel do Liberce a tím to pro mě skončilo. Jsem tady a soustředím se na výkony za Liberec. Beru to za prvé hlavně jako derby, za druhé jde o postup do finále.

Ondřej Zahustel ze Sparty Praha a liberecký útočník Libor Kozák v souboji během utkání 23. kola Fortuna ligy. Vzadu kapitán Sparty Bořek Dočkal.

Vlastimil Vacek, Právo

Myslíte, že na to zapomenou i fanoušci Jablonce?

To vůbec nevím, jak to berou. Nezaregistroval jsem potom žádný špatný reakce, nesetkal jsem se vůbec s ničím. Ale neřeším to. Spíše to bude rozhodující na hřišti než v hledišti. Doufám však, že našich fanoušků dorazí co nejvíce.

Co tedy v zimě rozhodlo pro Liberec?

Trenér, který měl největší zájem. Pro mě bylo rozhodující, abych byl na hřišti. A hlavně abych měl důvěru, která mi v posledních letech chyběla a kterou jsem po zraněních potřeboval. Když by se mi nedařilo, aby mě někdo podržel. Trenér mě ujistil, že to tak bude, což mně hrozně pomohlo. Nemusel jsem myslet na jiné věci a mohl se soustředit na hru. Byla to jedna z hlavních věcí.

Je pravda, že v Jablonci září podobný typ útočníka jako vy, Martin Doležal.

Samozřejmě je to kvalitní útočník, dává góly, v Jablonci má nějakou pozici a v lize je to velká persona. Určitě si teď na něj musíme dát pozor. Je ve formě, však nedávno dal Baníku hattrick.