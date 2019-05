Vraťme se k tomu, co tady bylo, odmítá nadstavbu jablonecký Rada a jeho kolegové se k němu přidávají

Žádná hitparáda to rozhodně není. Na programu posledního kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže jsou sice ještě dvě derby, z nichž to pražské by vzhledem ke korunovaci Slavie mohlo a mělo být vyprodané, ale i tak těžko vylepší statistiku divácké návštěvnosti finálové nadstavby natolik, aby s ligovým novem zavládla absolutní spokojenost. O podještědském derby nemluvě, i když v něm půjde Liberci o pohárovou Evropu.

Dosavadní tucet zápasů finálové nadstavby vidělo 103 933 diváků, což představuje průměr 8 661 na zápas. Průměr nesporně solidní, nicméně nižší, než se se od nadstavby a skupiny hrající o titul očekávalo.

A skupina, v níž se hrálo o záchranu? Na patnáct utkání přišlo suma sumarum 48 753 diváků, tedy průměrně 3250 fanoušků na jeden zápas.

Vrba: Kompetentní jsou na Strahově

„Zatímco v prostřední skupině se dalo těžko čekat, že budou větší návstěvy, v té naší, kde šlo o titul, se ale předpokládalo, že fanoušci chodit budou," připomnělu plzeňský kouč Pavel Vrba jednu z premis, díky níž spatřil nový model fotbalové ligy světlo světa.

„Zatímco na naše utkání na Slavii byla návštěva dobrá, s počtem diváků, kteří přišli na náš další domácí zápas se Spartou rozhodně spokojeni nejsme. Na ni má být v Plzni vyprodáno," pozastavil se necelými devíti tisíci diváky, kteří byli zvědavi na duel jeho Viktorie s letenským týmem. A to navíc ve třetím kole nadstavby, kdy o titulu ještě rozhodnuto nebylo a jistá naděje Plzně na obhajobu primátu stále žila.

Pavel Vrba diriguje svůj tým v zápase v Liberci

Vít Černý, ČTK

Ale jak tedy dál? S čím přijít a co změnit, aby nadstavbová část ligové soutěže naplnila očekávání do ní vkládaná?

„Na to nejsem kompetentní, od toho jsou určitě kompetentní lidé na pražském Strahově," nemíní si hrát na mudrce nabízejícího recepty bývalý reprezentační kouč.

Dá budoucnost Radovi za pravdu?

Jablonecký trenér Petr Rada, který se proti novému formátu ligové soutěže vymezoval od jeho zrodu, naopak jasno má. A recept také...

„Atraktivita nadstavby? Nevím... Vždyť na náš zápas na Spartě přišlo sedm tisíc diváků, zatímco jindy by jich klidně přišlo i patnáct tisíc," poukazoval na to, že od nadstavby se očekávalo mnohem víc, než nabídla a přinesla.

Trenér Jablonce Petr Rada během utkání základní skupiny Evropské ligy s Dynamem kyjev.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jasně, nastala situace, že už pár kol bylo prakticky vše rozhodnuté, ale i tak myslím, že ti, kdo rozhodují, musí situaci vyhodnotit. Osobně bych se vrátil k tomu, co tady bylo a myslím, že v budoucnu k tomu fotbal dospěje," netají se Rada výhradami k novu, které ho nijak neoslovilo.

„U nás jsme skutečně nový systém nijak nekvitovali. A to mluvím jen o sportovní stránce, která nám připadá vysloveně nespravedlivá. Hrajete ve finálové skupině, skončíte pátí nebo dokonce čtvrtí a stejně musíte podstoupit další zápas, abyste se dostali do pohárové Evropy. se soupeřem, který byl po základní části sedmý. Někteří hráči se vám vykartují, další zraní a vy v jednom střetnutí přijdete o všechno, čeho jste během sezony dosáhli," přidával se ke svému nadřízenému jablonecký asistent Zdeněk Klucký.

I přesycenost fotbalem hrála roli

Nejen v Jablonci, ale i v pražském Edenu se nijak netají skepsí a výhradami k novému systému ligy. A nic na tom nemění, že Slavia prožila mimořádnou, a jak připomněl Trpišovského asistent Jaroslav Köstl téměř dokonalou sezonu završenou po 77 letech ziskem double.

„Zdá se mi, že lidé jsou fotbalem přesycení, což je na počtu diváků při nadstavbových zápasech znát," nechal se slyšet ještě před dnešním derby se Spartou kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

„A to nemluvím o zmatcích, které vnáší nový systém do historických tabulek a statistik. Zůstal bych proto u toho, na co jsme zvyklí. U toho, čeho se drží nejlepší ligy v Evropě," přidal se i on k oponentům nadstavby.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o titul s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Je ovšem takřka vyloučeno, že by generalita LFA výhrady a zmiňované připomínky vyslyšela. Natož že by hned po prvním roce existence nadstavbu zavrhla a vrátila se k modelu, jímž se československý a poté český fotbal řídil od chvíle, kdy se o ligový titul začalo hrát.

„Počet diváků a některé další věci samozřejmě nebyly takové, jak jsme si jako vedení LFA představovali. Ale je třeba být opatrný a příští rok zase posunout nadstavbu o kus dál," potvrzuje první místopředseda LFA za ligu, generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek, že návrat k někdejšímu systému se v nové sezoně rozhodně konat nebude.