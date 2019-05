Byl jsem tak nasr***, že být fanouškem, vypískám nás, zlobil se Kozák

Jak velké je to pro vás zklamání?

Určitě obrovské. Věděli jsme, že kdybychom vyhráli, tak jsme tam. Nebo minimálně v barážovém zápase. Zklamání je o to větší, že ve finále jsme to mohli urvat. Myslím, že jsme si to za sezonu zasloužili. Porvali jsme se o to dobře. V nadstavbě nám chybělo něco navíc. Kdyby ne, tak to zvládneme. Bylo to hratelný. Je to škoda, je teď potřeba vyčistit hlavy a třeba to uvidíme v dalších dnech jinak.

Proč jste chyběl v základní sestavě?

Na včerejším tréninku jsem dostal koňara, nemohl jsem jít do zápasu úplně naplno. Proto jsme se dohodli, že do něj půjdu až v jeho průběhu. Byl to důležitý zápas, který vyžadoval, aby všichni byli stoprocentní, ne na osmdesát procent. Je to škoda, ale šance jsme měli i tak a myslím, že zápas jsme mohli klidně i vyhrát.

Zleva Jakub Považanec z Jablonce a Roman Potočný z Liberce v podještědském derby.

Radek Petrášek, ČTK

Snad největší měl Jan Pázler už ve druhé minutě, kterou nedal. Jak to ovlivnilo utkání?

Kdybychom vedli od druhé minuty, tak by se nám hrálo lépe. Určitě je to škoda. Měli jsme si to uhlídat lépe, hlavně ve druhém poločase. Věděli jsme, že Plzeň vede nad Baníkem a místo toho, aby nás to povzbudilo, tak hned dostaneme gól. Pak už na nás padla taková deka a nebylo to ono. I když šance i tak byly.

Jednu jste měl i vy, ale trefil tyčku. Věděli jste v tu chvíli stav v Plzni s Ostravou?

Já ho nevěděl. Furt jsme doufali, že Plzeň stále vede, takže by nám samozřejmě ten gól dodal obrovský elán. že bychom možná ještě přidali i druhý... Šanci jsem mohl řešit o něco lépe, byl jsem sám před gólmanem, i když dobře vyběhl. Teď je to zklamání velké, je třeba se z toho dostat a jít dál.

Jablonečtí fotbalisté slaví gól v derby s Libercem.

Radek Petrášek, ČTK

Co Liberci ve skupině o titul chybělo nejvíce, byly to góly?

Ano. Dali jsme jeden gól, sice důležitý na Baníku, ale šance byly i v ostatních zápasech. Víme, že jsme mohli dát nějaký gól navíc, který by přinesl další body. Musíme se z toho poučit a jít dál.

Fanoušci vám za sezonu přes zklamání odměnili děkovačkou...

To bylo neskutečné. Po zápase jsem byl tak nasraný, že jsem si říkal, že bych nás vypískal... Ale podpora byla obrovská, fanoušci byli suproví. Tím, že nám po zápase zatleskali, i když jsme prohráli a byli jsme zklamaní, nás zase trochu zvedli. O to více nás mrzí, že jsme to kvůli nim neurvali.

Libor Kozák ze Slovanu Liberec kope penaltu během ligového utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Byl to váš poslední zápas za Liberec?

Doufali jsme, že konec sezony ještě mít nebudeme, takže jsem budoucnost dosud neřešil, začnu třeba až zítra, až zklamaní trochu přejde.