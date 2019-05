Kámo, máme double! První rozhovor slávistické hvězdy Deliho v češtině pobavil diváky i reportéra

Fanoušci sešívaných ho milují, navíc má za sebou fantastickou sezonu. Se Slavií dokázal Simon Deli vyhrát domácí ligu i pohár, k tomu došel až do čtvrtfinále Evropské ligy a proti Chelsea dokonce navlékl kapitánskou pásku. Další plusové body u mnoha fanoušků získal reprezentant Pobřeží slonoviny po nedělním závěrečném utkání nadstavby proti Spartě. Šel totiž dělat rozhovor s reportérem O2 TV Sport, Davidem Sobiškem - a to kompletně v češtině. Svojí bezprostředností během něj pak Deli pobavil nejen řadu diváků, ale i samotného ostříleného reportéra.

Sám stoper potvrdil, že jde o jeho první rozhovor v českém jazyce. „Ale, ty vole, je to trošku těžký, uvidíme, jak to půjde," dodal, čímž Sobiška rozesmál. A ve stejném familiárním duchu v rozhovoru i pokračoval, když pobaveného reportéra stoper několikrát oslovil „kámo". Třeba, když dostal otázku, jestli se dá srovnat titul před dvěma lety a dnes.

„Není to stejný, tenhle ročník byl trošku těžší, protože jsme hráli proti dobrým týmům. Ale konečně, kámo, máme double, to je moc důležitý," zářil Deli. A neopomněl zmínit ani příznivce sešívaných. „Fanoušci mají radost, je to pro nás nejlepší sezona."

Ty vole, je to trošku těžký, kámo 🤣



Proti slavné Chelsea dokonce nastoupil jako kapitán. „Byla pro mě velká radost dostat kapitánskou pásku proti Chelsea. Slavia mi ukázala, že jsem součást rodiny," uvedl Deli, z jehož slov je znát, co pro něj vršovický klub znamená. Naznačil ale i to, že ohledně své budoucnosti si zatím není úplně jistý.

Kámo, to bude nejlepší

„Kámo, teď nevím, jak to bude, ale teď jsem ve Slavii. Je to fajn, je to tu dobré a jsem v klidu," řekl.

Deliho čeká ještě Africký pohár národů, sezonu má tedy náročnou. I pro něj ale myslí na nejvyšší cíle. „Kámo, to bude nejlepší, když vyhrajeme Africký pohár. Bude to nejlepší rok. Ale uvidíme, jak to tam půjde," uzavřel.

Fotbalisté Slavie Praha Simon Deli a Milan Škoda s trofejí pro vítěze ligy po závěrečném utkání nadstavby proti Spartě.

Více než dvouminutový rozhovor Deli zvládl bez jediného velkého zaškobrtnutí a fanoušci i samotný reportér mu za to vzhledem k obtížnosti češtiny tleskají.

Rozhovor pak David Sobišek uveřejnil i na svém Twitteru, a jeho konverzace se slávistickým stoperem se tak jako lavina šíří i na sociálních sítích.