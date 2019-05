Slavia mě chce udržet, toho si vážím, říká král sezony Souček. Jaká bude budoucnost?

Co pro vás individuální trofeje vůbec znamenají?

Vážím si jich, protože to je ocenění výkonů, které podávám. Ale samozřejmě víc pro mne znamenají ty týmové, protože fotbal je kolektivní sport a bez spoluhráčů bych ani já nedosáhl na ty individuální.

Byla končící ligová sezona vaší nejlepší?

Jednoznačně! Dařilo se mi herně i střelecky, pomohl jsem Slavii k doublu a ona mně k oceněním. Určitě mi tahle sezona zvedla i zdravé sebevědomí.

Vlevo záložník Slavie Tomáš Souček s cenou pro nejlepšího hráče sezony první fotbalové ligy a vpravo trenér Slavie Jindřich Trpišovský s cenou pro nejlepšího trenéra sezony.

Roman Vondrouš, ČTK

Titul jste získal se Slavií už v roce 2017. Dají se ty dva srovnat?

Nedají, pro mne znamená ten letošní mnohem víc. Před dvěma roky jsem byl ve Slavii půl roku, takže pro mne to byl vlastně půltitul. (úsměv) V téhle sezoně jsem k němu přispěl mnohem výrazněji, a navíc jsme pro Slavii vybojovali po sedmasedmdesáti letech i double.

Nastřílel jste třináct gólů, což je na záložníka velmi dobrá bilance, k tomu jste přidal šest asistencí. Najdete mezi svými trefami nějakou obzvlášť důležitou?

Mám radost ze všech gólů a cením si jich, protože jako pro defenzívního záložníka není střílení branek primárně můj úkol. Zvláštní postavení mají ale góly do sítě Sparty, kterých jsem dal v posledních čtyřech vzájemných zápasech pět. Říkávám, že gól jakémukoliv soupeři je za bod, ale ty Spartě za tři. Takhle to cítím od mládežnických týmů, kdy jsem do Slavie přišel z rodného Havlíčkova Brodu.

Záložník Slavie Tomáš Souček převzal cenu pro nejlepšího hráče sezony první fotbalové ligy.

Roman Vondrouš, ČTK

Slavia šla za titulem od začátku sezony, hrála výborný fotbal, ale občas i klopýtla. Byl nějaký moment, kdy jste zapochyboval, jestli dokážete titul získat?

Pravdou je, že ne všechny zápasy se nám povedly. My jsme ale po každém výsledkově nepodařeném utkání udělali sérii několika úspěšných zápasů. Prožili jsme pár těžkých chvil, ale nikdy jsme nezapochybovali, vždycky jsme se semkli a v lize i domácím poháru důležité zápasy vyhráli. I v tom je síla tohoto mužstva.

Hodně se v poslední době hovoří o vašem možném odchodu z Edenu. Jaká je momentální situace?

Chtěl jsem mít na vrchol sezony čistou hlavu. Se šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem i mým hráčským agentem Pavlem Paskou jsme se domluvili, že tuhle otázku budeme řešit, až sezona skončí. Jsem za to rád, že mi nechali klid. Vůbec jsem se o to nezajímal. Teď přijde čas, kdy se tím budeme zabývat a uvidíme. Slavia mě chce udržet, čehož si samozřejmě vážím, ale v tuto chvíli opravdu nevím, co bude.