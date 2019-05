Kozákův perný den. Nejdřív návrat do reprezentace, pak přestup do Sparty

Byl zklamaný, když se Slovanem přišel v neděli o poslední naději na pohárovou Evropu. Na dlouhé smutnění však nemá čas. Útočník Libor Kozák se nejprve v úterý dopoledne po pěti a půl letech vrátil do fotbalové reprezentace, a hned odpoledne ohlásil přestup do Sparty. Letenští tak získali z Liberce urostlého střelce, který by měl nejen dávat góly, ale svými dispozicemi také pomoci při obranných standardkách, které jsou velkou slabinou letenského týmu.