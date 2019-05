Stal se Osobností ligy, i kariéru si natáhl, přesto Hübschman dumá nad budoucností každý den

Osm titulů na Ukrajině a jeden na Letné k tomu. Ale také patnáct let ve službách doněckého Šachtaru a po úprku z válečné zóny pět dalších sezon v jabloneckém dresu, v němž před devatenácti lety vstupoval na ligovou scénu. „Neuvěřitelné, jak to uteklo,“ povzdechl si Tomáš Hübschman, když se při Galavečeru ligového fotbalu po převzetí ceny pro Osobnost ligy rozpomínal na premiéru ve vršovickém Ďolíčku.

„Trenér Hřebík mě poslal na hřiště pár minut před koncem za bezbrankového stavu. Zklamal jsem ho. Šel jsem úplně sám na gólmana, ale šanci jsem neproměnil."

Zklamal ho i podruhé... To když se vrátil z hostování v Jablonci zpátky do Sparty a Hřebík se na Letné objevil záhy po něm. Samo sebou, že chtěl sázet na mladé. Pochopitelně chtěl budovat nový tým. I s Hübschmanem.

„Postavil mě tehdy hned v prvním kole v Blšanech, jenže já udělal hrubici, po které jsme dostali gól a prohráli 0:3. O přestávce mě proto vystřídal a v dalším zápase jsem si neškrtl. Pak mi dal ale novou šanci. Druhou, nebo vlastně už třetí," usmíval se sedmatřicetiletý fotbalový univerzál, když mu právě Jaroslav Hřebík předal zmiňovanou cenu a přál mu ještě spoustu šancí ve fotbalové kariéře.

Přijdou, neboť hned po skončení ligového ročníku Hübschman zvěstoval, že bude na severu Čech pokračovat. Ještě rok. A pak třeba ještě den. Nebo dva či tři?!

Tomáš Hübschman z Jablonce v duelu s Příbramí.

Vlastimil Vacek, Právo

„Obdivuji opavského Pavla Zavadila, který válí ligu i v jednačtyřiceti. A to přesto, že si ještě v brněnském angažmá přetrhl křížový vaz a dokázal se vrátit. A kdyby se jen vrátil. On je pořád jednou z důležitých osobností opavského mužstva, zahrává standardky, dává góly a má klubu pořád co dát. Já osobně bych dal trofej jemu," přemítal Hübschman, zda by byl schopen vydržet na ligové scéně stejně jako Zavadil do jednačtyřiceti.

„Až tak daleko se nedívám. Smlouvu jsem sice prodloužil o další sezonu, ale uvažuji v dimenzích půl roku. Motivaci neztrácím, chuť vyhrávat mám pořád velikou, fotbal mě baví, ale těžko předpovídat, jak to bude se zdravím a co tělo po těch letech ještě vydrží. A samozřejmě i na mé výkonosti bude záležet. Proto není dne, abych o těchto věcech nepřemýšlel," je si muž pasovaný na Osobnost ligy vědom, že až příliš mnoho faktorů rozhoduje, jaká bude jeho fotbalová budoucnost a co mu přinese šance daná prodlouženou smlouvou.

„To už vím - možnost zahrát si znovu v pohárové Evropě. V minulé sezoně jsme si zkusili základní skupinu Evropské ligy, což představovalo obrovský přínos pro hráče, realizační tým, celý klub i město. Dokázali jsme si, že jsme schopni hrát jako rovný s rovným s Rennes stejně jako s Astanou, v žádném zápase jsme nebyli horším týmem, takže teď bychom měli v kvalifikaci o Evropskou ligu zkušeností využít," netají Hübschman, že i možnost zahrát si znovu na evropské scéně ho přiměla k tomu, aby si prodloužil kariéru.

A to přesto, že s Jabloncem se mu jen těžko povede to, co s Šachtarem před deseti lety, kdy vyhráli Pohár UEFA, předchůdce dnešní Evropské ligy.