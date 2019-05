Slavia a Plzeň jsou teď dál, ví Jílek. Ze Sparty její nový kouč necítil týmové pojetí

Jako asistent získal stříbro z ME do 19 let a se Spartou vyhrál double. Jako hlavní kouč postoupil s Olomoucí do první ligy a pak vyhrál anketu o nejlepšího ligového trenéra sezony. Největší mise však Václava Jílka čeká nyní. Vrací se na Letnou jako hlavní trenér, který má mátožný tým vyléčit. „Chceme udělat ze Sparty opět silné mužstvo, které bude vítězit,“ předsevzal si 43letý kouč po podpisu tříleté smlouvy.