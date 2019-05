Šok v Liberci! Trenér Hornyák končí pod Ještědem

Dovedl fotbalový Slovan do elitní skupiny o titul, přesto v Liberci kouč Zsolt Hornyák pokračovat nebude. U modrobílých se rozhodl vypovědět smlouvu. Oficiálně z rodinných důvodů. „Chtěl bych poděkovat Slovanu za šanci, kterou mi dal. Velmi děkuji všem spolupracovníkům, nejen ve sportovním úseku, ale i technikům, trávníkářům a všem dalším lidem, kteří se starají o chod klubu. Zvláštní poděkování si zaslouží fanoušci, kteří nás celou sezonu skvěle podporovali. Moc si toho vážím a budu na ně vzpomínat jen v dobrém," vzkázal odcházející kouč na webových stránkách severočeského klubu.

Liberec si dal za cíl dostat se do pohárové Evropy, což se mu však nepodařilo, neboť v posledním kole prohrál v Jablonci 0:1. Majitel klubu Ludvík Karl zhodnotil sezonu před mužstvem ve středu.

Slovan již opustil nejlepší střelec Libor Kozák, spekuluje se i o odchodech nejlepšího gólmana sezony Filipa Nguyena, zájem je i o Kamsa Maru a záložníka Oscara.

Trenér Zsolt Hornyák ve Slovanu z rodinných důvodů končí: https://t.co/jTP9UJVmPM pic.twitter.com/XD1SY9to7q — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 31. května 2019

Zsolt Hornyák přišel do Liberce před rokem. Přestože v zimě přišel o jednoho z klíčových hráčů Petra Ševčíka, modrobílý tým dovedl do skupiny o titul a do posledního kola bojoval o účast v kvalifikaci o Evropskou ligu. Severočeský tým vedl celkem v 35 zápasech domácí ligy a ve čtyřech duelech MOL Cupu.