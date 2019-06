Dva zápasy proti čtrnácti? Zbytečná práce, zlobil se jihlavský kouč. Na svůj tým je hrdý

Hned na úvod tiskové konference vyzval jihlavský kouč v emocích novináře, aby sami k utkání a jeho vedení něco řekli. Dostalo se mu odpovědi, že Karviná měla dostat tři červené karty. To mohlo Kučeru uspokojit v tom smyslu, že šílený dojem z utkání nemá jen on sám. „Nebudu hodnotit výkon mužstva nebo jeho chyby. Hráčům musím poděkovat za to, co předvedli během celé jarní části a za 180 minut zbytečné práce proti Karviné," poznamenal.

S výkonem svých svěřenců byl spokojený, byl rád, jak Jihlava oba duely s Karvinou odehrála. „My jsme se s tím rvali hodně solidně. Jako trenérský nýmand a jako normální člověk říkám, že jsem na kluky hrdý. Udělali mi radost a strašně si jich vážím. Herní výkon, který prokázali, svědčí o jejich vůli, charakteru a o všem, co k tomu patří," vykládal Kučera.

Byl plný emocí, zklamání bylo obrovské. Věřil, že jeho tým po sportovní stránce na soupeře má. Jenže nakonec slaví Karviná. „Nikdy nikomu nepřeju nic špatného, nejsem ten typ. Akorát bych přál některým lidem, aby potkali sami sebe. Přál bych třeba dnešním rozhodčím, aby si vyměnili role s hráči. Makali na hřišti devadesát minut a hráči by je v roli sudích pískali," vyznal se ze svých pocitů.

„Jsem teď doopravdy zklamaný, protože my jsme v uplynulých dvou zápasech nebyli horším klubem. Nepostoupili jsme, neposotupilo ani Brno. Bude to stejné každý rok, když se nepostoupí z prvního místa. Beru to jako další zkušenost, pro mne špatnou," pokračoval trenér Jihlavy.

Zklamaní fotbalisté Jihlavy. Doma jen remizovali s Karvinou a musí na první ligu na další rok zapomenout.

Luboš Pavlíček, ČTK

Sudím přitom vyčítal řadu situací, které posoudili v neprospěch jihlavského celku. „Hned v 1. minutě dlouhý balón dostal skluz a gólman Pastornický zahrál rukou mimo vápno. Z mého pohledu tak zabránil tomu, aby Klíma měl otevřenou cestu ke skórování do prázdné brány. Myslím si, že toto měla být červená karta," našel hne v úvodu sporný moment.

„Průnik Zoubeleho ze 49. minuty měl přinést další červenou kartu pro hosty. Tam už nebyl žádný další hráč, posouval si to dopředu, šel sám na gólmana, byl faulován. Smrž měl už v první dějství dostat žlutou kartu, jenže se jí dočkal až v závěru první půle... A to nemluvím o dalších faulech, ofsajdech... Ze strany sudích jsem řízení zápasu vnímal jako nerespektování slušných mravů," nešetřil ani dál kritikou.

Kapitán Jihlavy Lukáš Vaculík po barážovém utkání s Karvinou

FC Vysočina Jihlava

Už během zápasu s kolegy na střídačce hodně těžko všechno kousal, když viděl marné snažení svých svěřenců. „Možná jsme na lavičce působili někdy až podrážděně, ale to může adekvátně posoudit jen ten, kdo se vžije do naší situace. Je to o to těžší, když po zápase přijdete za hráči do šatny a vidíte, že ti kluci brečí, mají slzy v očích a dali do toho všechno. Vážně jsem nevěděl, co jim po utkání říci, jak jim vlít energii do další práce. Snad jedině říct, že důležitější je zdraví," emotivně vysvětloval Kučera.