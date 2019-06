Jednou se k fotbalu vrátím, slíbil končící Skácel s dvojčaty v náručí

Zvažoval jste dlouho konec kariéry, když vám v červenci bude teprve čtyřicet a nebyl jste nejstarším hráčem v lize?

Fotbal jsem hrál na profesionální úrovni dvacet let. Ke konci se schylovalo, čas se nedá zastavit a fotbal se nedá hrát věčně. O konci už jsem mluvil několikrát, dva roky v Příbrami byly vlastně nad plán. Teď je to definitivní rozhodnutí, o kterém jsem přemýšlel delší čas. Příbram se zachránila, nastal ten pravý čas. Loučit se s kariérou sestupem by bylo smutné.

Na co z bohaté kariéry budete nejvíc vzpomínat, profesionální fotbal jste hrál za třináct klubů v šesti zemích...

Máte pravdu, že jsem toho prošel možná až moc, ale do špičkového fotbalu jsem se propracovával krůček po krůčku. Užíval jsem si fotbal ve všech zemích a rád vzpomínám na všechny kluby. Třeba v Hearts, kde jsem byl dvakrát, jsme pokaždé hráli o poháry, dva skotské jsme získali a já byl dvakrát nejlepším střelcem týmu. Kdykoliv se mi podaří do Edinburghu přijet, cítím, že na mne lidé nezapomněli. To je příjemné. Samozřejmě obrovským úspěchem bylo zlato z mistrovství Evropy jednadvacítek v roce 2002, v němž jsem proměnil ve finálovém rozstřelu s Francií rozhodující penaltu. Mám na co vzpomínat.

Balonky s iniciálami R a S odlétají ze stadionu, kde se hráč 1. FK Příbram Rudolf Skácel v nedělním utkáním rozloučil s profesionální kariérou.

Michal Kamaryt, ČTK

Byla to náhoda nebo určitá symbolika, že v jednom týdnu skončili kariéru dvě největší osobnosti mistrovské jednadvacítky - Petr Čech a vy...

Tak to jsem si neuvědomil a rozhodně jsme se nedomlouvali (úsměv). Ale je to svým způsobem symbolické... Ten čas neúprosně letí.

Půjdete si zahrát nějakou nižší soutěž?

Určitě ne. Chtěl jsem kariéru dohrát na co nejvyšší úrovni. Ty dvě desítky fotbalových let jsem si opravdu užil. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem za celou kariéru nebyl vážně zraněný. Závěrečný díl v Příbrami byl také krásný. Loni jsme postoupili zpět do první ligy, teď jsme se zachránili. Mohu odejít s čistým štítem. Věřím, že klukům se bude dařit dál. I když jsem na jaře už nehrál, působil jsem v kabině v roli mentora, kluci mě respektovali.

Rudolf Skácel Narozen: 17. července 1979 v Ústí nad Orlicí Stav: manželka Eva, dcery Skye a Isabella (1 rok a 9 měsíců) Hráčská kariéra: Trutnov (1985–1992), Hradec Králové (1992–2002), Slavia (2002–2003), Marseille (2003–2004), Panathinaikos (2004–2005), Heart of Midlothian (Skotsko, 2005–2006), Southampton (2006–2008), Hertha Berlín (2008–2009), Slavia (2009), Larissa (Řecko, 2009–2010), Heart of Midlothian (2010–2012), Dundee United (2012–2013), Slavia (2013), Mladá Boleslav (2015–2016), Raith Rovers (Skotsko, 2016–2017), Příbram (2017–2019) Česká liga: 94 zápasů/23 gólů Reprezentace: 7/1 Největší úspěchy: mistr Evropy do 21 let (2002), vítěz Skotského poháru (2006, 2012), vítěz Českého poháru (2002)

Kopačky pověsíte na hřebík, ale co dál...

Určitě jste si všimli, jak živá jsou moje dvojčátka Skye a Isabela. Chci si odpočinout, a hlavně se věnovat jim. Profesionální fotbalista nemá moc času na rodinu, teď jim to vynahradím.

Už máte rozmyšleno, co budete dělat? Nezůstanete v nějaké funkci u fotbalu?

Mám spoustu nápadů, uvidím, jak to dopadne, co bude reálné. Jednou se k fotbalu rád vrátím.