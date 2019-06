Šéf ligy hájí nadstavbu i baráž se skandální pachutí

Na své dítě si sáhnout nenechá. Vždyť mu vdechl život. Promýšlel, jakými vlastnostmi ho obdařit. Dumal, co by mělo českému fotbalu nabídnout. S čím by mělo přijít, aby se hrálo na ligové scéně více zápasů, protože třicet dosavadních se mu zdálo extrémně málo. „Máme za sebou první ročník ligové nadstavby. Něco nám dala, něco ukázala, každopádně ji hodnotím pozitivně,“ glosoval šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda nejen premiérovou sezonu nejvyšší fotbalové soutěže hranou podle partitury, s níž přišel a kterou si kluby první a druhé ligy odsouhlasily, ale i otázky, jež vyvolala.

STRATEGICKÝ ZÁMĚR – Na samém počátku úvah o inovaci ligové soutěže byl strategický cíl, aby čtyři česká mužstva účinkovala na podzim v základních skupinách evropských pohárů a minimálně dvě pokračovala na evropské scéně i na jaře. „Pro každý tým je výhodou, když vstupuje do kvalifikace o pohárovou Evropu rozehraný. I třeba jen jedno ligové kolo mu pomůže," hájí šéf LFA Svoboda záměr zvýšit počet zápasů a začínat tudíž soutěžní podzim i jaro dřív než dosud. „Třicet kol je extrémně málo. S výjimkou Ruska a Řecka se v žádné jiné evropské zemi nehraje pouze třicet kol. Proto i zmíněné Řecko přijde v nastávající sezoně s nadstavbou."

PRVNÍ REAKCE MAJITELŮ KLUBŮ – Majitelé klubů zvedli pro ligové novum ruku a pro změnu hracího systému hlasovali, i jejich reakce na premiérový ročník jsou podle Svobody pozitivní. „Takže o nějakých dramatických změnách rozhodně neuvažujeme. Ostatně dohodli jsme se, že odehrajeme podle nového modelu tři ligové ročníky a teprve pak nadstavbu vyhodnotíme," potvrdil Svoboda, že k návratu k třicetikolovému modelu ligy nedojde. V nastávajících dvou ročnících tedy rozhodně ne. Netajil ovšem, že i on registruje kritické výhrady ke svému dítěti... „Fotbal je prostě jen věrným odrazem společnosti, která projevuje extrémní nedůvěru k čemukoli, s čím přijdete. Nikdo nevěří, že to myslíte dobře. Zvlášť ve fotbale."

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Vlastimil Vacek, Právo

DÍLČÍ KOREKTURY – Nejspíš k nim dojde. Třeba i proto, že návštěvy na zápasech ligové nadstavby ani zdaleka nenaplnily očekávání, které měl nový model ligy přinést. „Velkou roli v tom sehrálo mistrovství světa v hokeji odehrávající se na Slovensku. To je ale život," přiznal šéf ligy, že bratislavský šampionát na sebe strhl větší pozornost a zájem diváků, než bylo fotbalu milé. „Pochopitelně že budeme přemýšlet i o tom, zda nadstavbové kolo hrát i uprostřed týdne, protože na zápasy Slavie s Jabloncem, Plzně se Spartou i Ostravy s Libercem přišlo méně diváků, než by si tato utkání zasloužila. Stejné je to se střetnutími hranými v pátek, evergreenem jsou pak začátky zápasů," připouští Svoboda, že k dílčím změnám v nové sezoně dojít může.

ABSENCE DRAMATIČNOSTI A NAPĚTÍ – Od zápasu druhého kola nadstavby mezi Slavií a Plzní postrádala finálová skupina dramatičnost a napětí, které měla přinést. „Co nebylo, může být v příštím roce. A mohlo být třeba už letos, kdyby v Edenu za bezbrankového stavu neskončila Kovaříkova střela jen na tyči," připomněl Svoboda moment, který byl pro další vývoj skupiny bojující o titul klíčový. „Naproti tomu skupina hrající o záchranu napětí nepostrádala. Vždyť třeba taková Bohemka byla v základní části ligy pár minut od účasti ve skupině, v níž šlo o účast v evropských pohárech, aby ji následně dělila minuta od baráže."

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během děkovačky s fanoušky po utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o titul s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

NEGATIVNÍ REAKCE TRENÉRŮ A HRÁČŮ – Proti nadstavbě se ostře vymezovala většina trenérů, kritickými slovy nešetřila spousta hráčů. „Chápu trenéry, kteří měli po základní části ligy své jisté, nedivím se reakci slávistického kouče, který musel postavení neustále potvrzovat, a přitom se vyrovnávat s náročnou sezonou a velkým počtem zápasů," uznává Svoboda. „Hráčům však nerozumím. Mají profesionální smlouvy, jsou placeni za to, aby hráli, a jim se nelíbí, že mají hrát hodně utkání?! O některých klubech nemluvě. Slavia měla pochopitelně program extrémně nabitý, ale co ti ostatní?"

REVOLTA DRUHOLIGOVÝCH KLUBŮ – Novum s nadstavbou se po počátečních výhradách nakonec zalíbilo i druholigovým klubům, a i proto pro ni hlasovaly. Zlákala je představa, že místo dvou mohou díky baráži zamířit do nejvyšší soutěže hned tři kluby. Jenže po až skandálním průběhu baráže, která se odvíjela v režii sudích, rázem prozřely. „Problém s výkony rozhodčích ale není přece problém existence baráže," namítá Svoboda a nepokrytě přiznává, že LFA se sudími nic nesvede. „Máme svázané ruce, jsme slabí. Komise rozhodčích je plně v gesci Fotbalové asociace, jak ostatně nakazuje reglement UEFA a FIFA," netají, že sám cítí jistou bezmoc. „Samozřejmě o tom budeme diskutovat na Ligovém grémiu, ale to je asi také všechno, co můžeme," dává za pravdu vlně kritiky, která se na sudí po jejich posledních vystoupeních snesla. „Hlavní problém spočívá v tom, že komise rozhodčích není důvěryhodná," souhlasí s tím, že řešení a pořádek si musí udělat na Strahově.

Zklamaní fotbalisté Jihlavy. Doma jen remizovali s Karvinou a musí na první ligu na další rok zapomenout.

Luboš Pavlíček, ČTK

VIDEOSYSTÉM VAR – Barážové zápasy se odehrály bez toho, aby na jejich průběh dohlíželo video, což samozřejmě nedůvěru a pochybnosti v regulérnost ještě víc umocnilo. „Nezajišťujme se videem, abychom jím omlouvali výkony rozhodčích," argumentuje Svoboda, že pro výkony a verdikty s autogramem Ardeleánu, Nenadál, Matějček nemůže být omluvou absence videa a videorozhodčích. Vždyť VAR znamená asistovat a pomáhat, nikoli rozhodovat, protože konečný verdikt je plně v kompetenci hlavního sudího.

BUDOUCNOST VIDEA V LIZE – Kritických výhrad k videosystému VAR se ozvalo stejné množství jako k ligové nadstavbě, Svoboda však hodnotí jeho zavedení a přínos pozitivně. „Fatálních omylů, vymyšlených penalt, pětimetrových ofsajdů prokazatelně ubylo, i když samozřejmě ne všechno se povedlo," nepopírá, že ani video není spásou garantující naprostou férovost a rovný metr, jímž se měří všem. Zvláště když zatím bylo k dispozici v každém kole jen při třech zápasech. „Od podzimu by mělo být při čtyřech. A od příští zimy při pěti. Mým přáním by bylo, aby sledovalo všechna utkání, ale jednou věcí je přání a druhou reálné možnosti. Hlavně finanční."