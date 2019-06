Budínský jde z Karviné do Boleslavi. Zájem je i o Wágnera a Ba Louu

První ligu Karviná zachránila, starosti ji tím ale zdaleka nekončí. Kouč František Straka, který o rok prodloužil sezonu, bude znovu stavět téměř nový tým. Už před startem jarní části bylo jasné, že po sezoně sbalí kufry klíčový středopolař Lukáš Budínský a zamíří za Jozefem Weberem do Mladé Boleslavi, konkrétní nabídky leží na stole sportovního ředitele MFK Karviná Luboše Vlka také na nejlepšího střelce týmu Tomáše Wágnera a mistra přihrávek z Pobřeží Slonoviny Adriela Ba Louu.

„Musíme přivést do každé řady jednoho až dva hráče. Ale to bychom museli i bez ochodů, protože máme velmi úzký kádr a někteří hráči dohrávali sezonu s velkým sebezapřením," uvedl Vlk. „Do přípravy se zapojí i hráči, kteří byli na jaře na hostování Tomáš Weber, Erik Puchel, Eric Ramirez a Luboš Tusjak. Trenér Straka je chce všechny vidět a dostanou šanci," uvedl Vlk.

Například zimní příchody se v Karviné vůbec nepovedly. Z nových hráčů se výrazněji prosadili jen srbský stoper Milan Rundič. „Byli tady noví trenéři a na českém trhu nebyli hráči k mání, proto jsme vsadili na hráče, které trenéři znali. Ti kluci jsou kvalitní za tím si stojím, problémem bylo, že skoro nehráli. Pravda ale je, že především v ofenzivě nám konkurence chyběla," řekl Vlk.

Přípravu v Karviné, která startuje v pondělí 17. června, zahájí i Jan Suchan a Michal Faško, kteří jsou v Karviné na hostování do konce června. Velký prostor dostanou i odchovanci, které trenér Straka vypouštěl do hry už na konci sezony. „Začal chytat Pastornický, pravidelně hráli Smrž s Lingrem. Při zdravotních problémech na konci sezóny jsme sáhli do juniorky a ukázali na Fokaidise, Walu a Putyeru. Je v nich velký potenciál, uvidíme dál," naznačil Vlk.

Naopak start nové sezony o prvním víkendu v červenci nestihne opětovně zraněný stoper Pavel Dreksa ani záložník Jan Moravec.