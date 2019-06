Sparťanský talent po operaci! Hrát bude až v příštím roce

Mladý útočník Drchal nedokončil uplynulou sezonu, podstoupit operaci kolene. "Jeho absence bude po operačním zákroku, který absolvoval po skončení uplynulého ročníku na klinice v Německu, bohužel dlouhodobá a jeho návrat na hřiště je aktuálně plánován až na příští kalendářní rok," píše dále web.

Drchal si přivodil poranění kolene při utkání 2. kola nadstavby proti Liberci. Po absolvování vyšetřeních v Čechách a v Německu lékaři rozhodli o operaci. Stejné koleno přitom měl operované už v minulém roce.

Václav Drchal ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Drchal podstoupil zákrok v Augsburgu u stejného operatéra, který provedl už první vážnější operaci Drchalova kolene. „Jsem v Německu už čtrnáct dní, na víkend jsem byl doma. Ještě týden absolvuji rehabilitaci v Augsburgu, pak uvidíme, jak bude léčba postupovat dál," říká Drchal pro web.

„Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct," uvádí sportovní ředitel Tomáš Rosický.