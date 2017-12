Rajská hudba pro Slavii. Rád bych útočil od první do poslední minuty, slibuje nový kouč

Fotbalová Slavia vsadila na trenéra Jindřicha Trpišovského. Ten si udělal dobré jméno na lavičce Slovanu Liberec. Jak se hra úřadujících mistrů z Edenu pod jeho vedením změní? Slavia by měla hrát útočně, trenér na klubových stránkách v nadsázce prohlásil, že by tým měl útočit od první do poslední minuty. Nečeká převratné změny v kádru a následně prozradil, jak to bude s jeho tradiční kšiltovkou. "Je to symbol, který ke mně patří, ale o všem se budeme bavit," říká Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Cítí zodpovědnost, ví, do jak velkého klubu přišel. Fanoušci Slavie jsou nároční, vedení klubu také. Pro Trpišovského je působení ve Slavii obrovským závazkem. „Je pro mě zásadní, abychom odváděli tu nejlepší práci a fanoušci na nás byli hrdí. Pokud to zvládneme, pak si můžeme klást další cíle," vykládá Trpišovský.

V poslední době se kolem jeho působení v Edenu objevovala celá řada zaručených zpráv, jak to bude. Teď se trenérovi ulevilo, konečně je vše definitivní a jasně dané. „Jsou to pro mě úplně nové pocity. Bylo to hodně hektické a v tuhle chvíli jsem rád, že už je všechno vyřízeno a že je jasno," připustil úlevu Trpišovský.

Váží si toho, že si jeho práce Slavia všimla a dá mu šanci pracovat v Edenu. "Je pro mě velká čest stát se součástí takového klubu. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadión. Jsou nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze, když kupují vstupenky. "

Hektika jako v Liberci snad nepřijde

Po působení v Liberci je připravený poprat se s novou výzvou. „Těším se hodně, i když to pro mě znamená hodně změn. Jsem sice rodilý Pražák, ale jsem spíše konzervativní typ, takže když si někde zvyknu, pak si o to hůř zvykám na nové věci. A nových věcí teď bude hodně. Výhoda ale je, že tady už spoustu lidí znám, ať v managementu, nebo i v kabině. O to to bude, doufám, jednodušší. Beru to tak, že v první fázi si musím na Slavii zvyknout," poznamenal s tím, že ho v sobotu čeká stěhování s rodinou, takže předvánoční kvapík pro něj jen tak neskončí.

Z fotbalového hlediska ale čeká, že zima nebude tak hektická. V Liberci se mu často během přestávky měnil hráčský kádr jako na běžícím pásu a on trpělivě znovu a znovu sestavoval tým. A úspěšně. „Pokud mohu mluvit za sebe, doufám, že bude klidnější, než jsem poslední dobou zažíval. Jsem zvyklý na migrační vlny tam a zpět. Myslím, že ve Slavii je dobrý tým a skvělí hráči. V první fázi musíme navázat na to, co tady bylo, odvedl se tady obrovský kus práce. Trenéři, kteří tu byli před námi, dokázali získat titul. My musíme poznat tým a vymáčknout z hráčů maximum," svěřil se Trpišovský.

"Nejsem zastáncem velkých změn. Myslím, že bude záležet na tom, kteří hráči případně odejdou. Pak budeme chtít získat adekvátní náhrady. Budeme se spíš rozhlížet po typologii hráčů, která v tom týmu úplně není, ať už na některých postech nebo pro způsob hry, který budeme chtít aplikovat," naznačil kouč, že k nějakým změnám ale ve Slavii během zimy nejspíš dojde.

Co se týče způsobu hry, kterým by se měla Slavia pod jeho vedením prezentovat, mohou se fandové těšit na útočnou hru. „Úkol, který je mi vlastní, je hrát co nejvíc ofenzivně a aktivně. Budeme se postupně seznamovat s týmem a cíl bude posunout těžiště co nejblíž k soupeřově bráně. Zjednodušeně řečeno útočit od první do poslední minuty, ať už s míčem nebo na míč, když ho mít nebudeme," snažil se navnadit fanoušky i klubové vedení, že to bude na jaře hodně zajímavá podívaná.

V hlavní roli byl Nezmar

Spokojený je nový trenér Slavie každopádně s tím, že do Edenu přesídlil se spolupracovníky z Liberce. „Přicházejí se mnou lidé, na který jsem zvyklý a kteří jsou určitou zárukou kontinuity práce. Ale protože přicházíme zvenčí, chtěli jsme mít v týmu i lidi, kteří jsou slávisté a jsou na zdejší prostřední zvyklí. Součástí týmu tak zůstávají třeba Standa Vlček a Radek Černý, trenérsky bude součástí i Jirka Bílek," naznačil, že ohledně nejbližších spolupracovníků půjde o slávisticko-liberecký mix.

„Řeknu upřímně, že tu nejzásadnější roli má pro mě Jan Nezmar. On si mě vybral do Liberce z druholigového Žižkova a dal mi neuvěřitelnou šanci. Po dvou letech v profesionálním fotbale jsem dostal možnost skočit do první ligy a do týmu, jehož první utkání byla kvalifikace do evropských pohárů. Bylo to velké riziko, ale vybral si nás. Je to člověk, kterého si vážím pracovně i lidsky, jsme schopni si za deset minut říct věci, které si s jinými lidmi říkáte šest hodin. Jsme stejně naladění a na obnovenou spolupráci se hodně těším," přiznal nový trenér Slavie.

Kšiltovka? Poradím se s fanoušky, říká kouč

Na závěr přišla řeč i na kšiltovku, která je neodmyslitelnou součástí image Trpišovského. Zůstane čapce na hlavě věrný, nebo udělá změnu? "Rád bych si kšiltovku nechal. Ale chci se o všem poradit s fanoušky i dalšími lidmi. Je to ale symbol, který ke mně patří," nechává otázku módního doplňku otevřenou.