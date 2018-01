Ani Matějovský se trestu nevyhnul: Pokud ale bude trenér potřebovat, jsem připraven pomoci

Podobnou mizérii zažila fotbalová Mladá Boleslav na ligové scéně naposledy před třinácti lety, kdy se v premiérové ligové sezóně plácala po podzimu se 14 body rovněž nad dnem tabulky. V té letošní sice uhrála o tři víc, ale i tak to byla jedna velká bída.

„Těžko se hledá jedna příčina, proč tomu tak bylo. Zvláště, když úvod sezóny něčemu podobnému vůbec nenasvědčoval. Herní projev špatný nebyl, jenže výsledky se nedostavovaly. Ani na evropské, ani na domácí scéně. A pak už se to jen nabalovalo," marně hledal kapitán mladoboleslavských fotbalistů Marek Matějovský důvody, proč pod Dušanem Uhrinem, generálním manažerem a trenérem v jedné osobě, došlo k takovému propadu.

V kvalifikaci o Evropskou ligu totiž vypadla Mladá Boleslav už ve druhém předkole po penaltovém rozstřelu s albánským týmem Korce, v ligové tabulce figuruje až na jedenácté příčce.

„Nefungovala nám defenziva, to byla jedna z příčin. Dostávali jsme hrozně moc gólů, takže se nemůžeme vymlouvat na smůlu, která nás provázela. Nebylo to totiž o utkáních, jež bychom prohráli o jeden gól," vzpomínal Matějovský na příděly od Liberce, Slavie, Jablonce či Dukly.

„Nemůžeme ale všechnu vinu házet na beky a stopery, bránili jsme špatně jako tým. Na defenzivě proto musíme zapracovat. Dopředu fotbalovou kvalitu určitě máme, takže když zlepšíme defenzivu, mělo by se to promítnout do výsledků i postavení v tabulce," věděl při dnešním zahájení druhé části zimní přípravy, na co bude trenér Uhrin se svým realizačním týmem, který doplnili noví asistenti Adrian Rolko a Jaromír Blažek, klást důraz.

Středočeši budou až do 25. ledna trénovat doma, přípravu jim přitom zpestří zápasy s druholigovým Varnsforfem nebo německým Dynamem Drážďany, 26. ledna pak odlétají na soustředění na Kypr, kam se vrátí po deseti letech. Poslední dvě zimní soustředění totiž absolvovali v Rakousku, před tím létali za teplem do Portugalska a Turecka. To už by měly s mužstvem trénovat i nové akvizice, o jejichž příchodu se jedná. Zatím se v kádru na zkoušku objevil Martin Malý z pražské Sparty, zatímto Aleksandar Šušnjar přicházející z Teplic se zapojí do přípravy později.

Svolení hledat si angažmá dostal ruský záložník Ljovin, obránce Čmovš a gólman ázerbájdžánské reprezentace Agajev, z hostování se vrátil zpátky do Slavie Mingazov.

„Změny v kádru by určitě nebyly od věci. Hlavní však bude se semknout a bojovat na hřišti tak, abychom podzim napravili. Všichni dobře víme, v jaké jsme situaci, takže se musíme zvednout, aby se nás netýkal boj o záchranu."

Postavení Mladé Boleslavi po zpackaném podzimu Matějovského trápí, ale chuť do fotbalu mu nebere.

„Představoval jsem si, že na tom budeme jinak, ale láska k fotbalu pořád přetrvává a ani v šestatřiceti jen tak nevyprchá. Proto nic nevzdávám a chci mužstvu pomoci. Tedy pokud trenér usoudí, že mě ještě potřebuje," pouštěl se Matějovský do další fáze zimní přípravy.