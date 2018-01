Je radost ťuknout si to s Limberským! Dvacetimiliónová akvizice Chorý má za sebou debut v Plzni

Podle očekávání vyběhl ke svému debutu za Plzeň s kapitánskou páskou. To proto, aby téměř 25miliónový exolomoucký útočník Tomáš Chorý přispěl vyšší částkou do týmové kasy. V nedělním úvodním duelu zimní přípravy proti třetiligovému Ústí nad Orlicí (3:0) nová akvizice lídra české ligy odehrála první poločas.

Co říkáte premiéře?

Měl jsem dvě tutovky, gól jsem bohužel nedal. Mohl jsem debut okořenit. Mám ale jenom pozitivní dojmy. Je radost ťuknout si to například s Limberským, Petrželou, Kolářem... Je to nepopsatelný pocit. Zkrátka jsem moc rád, že jsem v Plzni.

Je to pro vás velký krok?

Beru to jako největší posun v kariéře. Viktoria je nejlepším klubem v Česku. V Olomouci je také krásné zázemní, ale když to srovnám, je to sto a jedna. Pokud hrajete v Sigmě nebo v Jihlavě, toužíte se posunout výš. Cílem je zahraničí, nebo top český klub, jako je Plzeň.

Byla pro vás Viktoria jedinou variantou?

Nevím, co jsem měl na stole. Konkrétní nabídka byla ta z Plzně. Vůbec jsem neváhal, okamžitě jsem kývl. Jasně, bylo pro mě těžké Sigmu opustit, zvlášť po skvělém podzimu. Ale taková nabídka se prostě neodmítá. Neodešel jsem ale ve zlém, naopak.

Byla ve hře možnost, že jaro strávíte na hostování v Olomouci?

Nějaké spekulace možná byly, já se o tom ale s nikým nebavil. Měl jsem za to, že v zimě jdu do Plzně.

Jste připravený na to, že vaše vytížení nemusí být takové jako v Sigmě? Jedničkou v plzeňském útoku je Michael Krmenčík.

Počet zápasů bude vysoký, prostřídáme se. Šanci dostanu. Ale já se s Michaelem ani Markem (Bakošem), což jsou oba top útočníci, nechci rvát. Jsme jeden klub, jedna rodina, potáhneme za jeden provaz.

Je pro vás velkým lákadlem možná účast v Lize mistrů, do které se příští český mistr dostane s nejvyšší pravděpodobností přímo?

Liga mistrů je snem každého hráče. Ale je brzy si o tom povídat, čeká nás obrovsky těžké jaro.