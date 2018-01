Bořil: Jde nám o druhé místo. A když bude Plzeň ztrácet, chceme zkusit titul

Pevně věří, že krupobití během prvního tréninku zimní přípravy nebylo žádným špatným znamením. Fotbalisté pražské Slavie se doma každopádně moc dlouho nezdržovali a od pátku jsou na soustředění ve Španělsku. „Přesun do tepla je ideální, do Španělska jsme se těšili. Kdyby doma bylo pořád takové počasí jako na úvod, tak by se nám trénovalo asi špatně,“ říká reprezentant Jan Bořil.

Patří k fotbalistům, kteří mohou spoluhráčům v šatně sešívaných dávat rozumy o novém trenérovi. Obránce Jan Bořil (26) zažil Jindřicha Trpišovského již ve Viktorii Žižkov, kde jako mladý hostoval z Mladé Boleslavi.

„Příjemné vzpomínky. Postoupili jsme tehdy z druhé do první ligy a pak Trpišovský dělal asistenta Martinu Pulpitovi. Teď na mě působí dobře. Věřím, že budeme úspěšní," líčí český reprezentant.

Když byli hráči na dovolené, došlo k odvolání úspěšného kouče Jaroslava Šilhavého.

„Spekulace jsme vnímali již koncem podzimu, psalo se o nich všude. Všichni jsme chtěli uspět, ale pár zápasů se nám nepodařilo. Vedení tak učinilo rozhodnutí, které musíme respektovat," rekapituluje Bořil.

Nedařilo se, a tak cizinci odcházejí

Červenobílí ztrácejí po podzimu na vedoucí Plzeň propastných 14 bodů. Obhajoba ligového titulu tak není příliš reálná.

„Dokud je nějaká pravděpodobnost, budeme bojovat. Teď se soustředíme na druhé místo, ale když Plzeň bude ztrácet, chceme ještě titul zkusit," přemítá.

V Edenu neskončil jen starý realizační tým, ale také cizinci Altintop, Rotaň, Švento a nejspíš i Flo.

„Zrovna tihle cizinci jsou velká jména, jenže se nám všem nějak nedařilo. Moc nám nepomohli, ani my jim, nesedlo si to. Byli to všechno kvalitní kluci, mám je rád, hlavně Dušana, který na to podle mě ještě měl," poukazuje Bořil.

Přes zimu každopádně ve Slavii dojde ke změnám v sestavě. Může být pro Bořila výhodou, že ho Trpišovský dobře zná?

„Kdepak, všichni začínáme od nuly, každý má šanci. Uvidíme, jak se bude příprava vyvíjet. Slyšel jsem, že se budou běhat kilometry," usmívá se krajní obránce.