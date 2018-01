O brankáře Sparty se zajímá Newcastle. Dúbravka by mohl trumfnout Čecha

Fotbalová Sparta by mohla přijít o brankářskou jedničku, Slováka Martina Dúbravku. Osmadvacetiletého reprezentanta si podle britského listu Daily Mail vyhlédl anglický Newcastle a jeho trenér Rafael Benítez. Letenští zatím oficiální nabídku na Dúbravkův přestup nedostali. Straky však údajně vytasí částku kolem 200 miliónů korun, která by ze slovenského reprezentanta mohla udělat nejdražšího brankáře, jaký kdy z české ligy zamířil do zahraničí.

Nabídka z Premier League je pro každý klub lákavá. Ke konkrétnímu jednání však v případě slovenského gólmana ještě nedošlo.

"V tuto chvíli nemáme žádnou oficiální nabídku na transfer Martina Dúbravky a o jeho uvolnění v zimní přestávce neuvažujeme," uvedla Sparta v prohlášení na sociální síti.

Podle zákulisních informací je však pouze otázkou hodin, kdy nabídka z Anglie na Letnou dorazí.

"Mohu potvrdit, že s Newcastlem o Martinovi komunikujeme. Pokud vím, trenér Rafa Benítez by chtěl otázku brankáře vyřešit co nejdříve. Teď je míč na straně Newcastlu. Čeká se, zda předloží Spartě oficiální nabídku. Pak už by záleželo na dohodě klubů," říká brankářův agent Pavel Zíka z agentury Global Sports pro Sport.cz.

Dúbravka zamířil do Sparty v létě z Liberce a na Letné se stal jedničkou. Patřil k několika málo hráčům, kteří navzdory nevydařenému podzimu pražského klubu podávali stabilně dobré výkony. Mezi tyčemi nahradil Tomáše Koubka, který odešel do Francie.

Nabídka může Spartu ohromit

Spartě by se nicméně nabídka z Anglie odmítala jen těžko. "Byl jsem u transferu Petra Čecha ze Sparty do Rennes, což je dodnes nejdražší odchod brankáře z české ligy. A pokud bude Newcastle schopen oficiálně nabídnout částku, která létá po telefonech, mohl by být Martin ještě dražší," naznačuje Zíka.

Jen pro připomenutí. Čech odcházel z Letné v létě 2002 do Francie za částku přibližně 150 miliónů korun. Dúbravka by ho nyní mohl trumfnout, spekuluje se totiž o 200 miliónech korun!

V aktuálně třináctém celku Premier League se v první polovině sezóny střídali mezi tyčemi Karl Darlow a Rob Elliot, Benítez by ale rád měl jasnou novou jedničku. Slavný španělský kouč podle listu obrátil pozornost k Dúbravkovi poté, co nevyšel záměr angažovat Kevina Trappa z Paris St. Germain. Slovenského gólmana by údajně Benítez rád získal ještě do konce tohoto týdne.

Dúbravka celkem zasáhl do jedenácti zápasů tohoto ligového ročníku a šestkrát vychytal čisté konto. V české nejvyšší soutěži má na kontě 39 startů, předtím působil v dánském Esbjergu a Žilině. Na podzim se mu dařilo i ve slovenské reprezentaci.