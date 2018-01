Schumacher vjel do zimní ligy. Vysočina zkouší mladého mistra z Dortmundu

Byl by atrakcí už jen svým příjmením. Fotbalisté Jihlavy ve svém úvodním vystoupení v zimní Tipsport lize proti Hradci Králové (2:2) vyzkoušeli Tilla Schumachera. Německý obránce byl kapitánem mistrovského týmu Borussie Dortmund v kategorii do 19 let, o víkendu už sehrál zápas také za Pardubice. Ve druhém středečním duelu turnaje Brno zvítězilo 1:0 nad Znojmem.